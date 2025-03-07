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Найбільший банк Угорщини значно наростив прибутки завдяки бізнесу в Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Найбільший банк Угорщини значно наростив прибутки завдяки бізнесу в Росії
OTP Bank минулого року збільшив чистий прибуток до $2,9 млрд
фото з відкритих джерел

Російський підрозділ банку показав зростання прибутку на 40%

Угорський OTP Bank торік посилив діяльність у Росії, збільшивши чистий прибуток майже на 10%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначається, російський підрозділ банку показав зростання прибутку на 40%, досягнувши $372 млн. Обсяг роздрібних кредитів у Росії зріс більш ніж на 80%, до $2,9 млрд, а депозити клієнтів, переважно корпоративних, збільшилися на 70%, до $5,1 млрд.

За словами заступника гендиректора Ласло Бенчік, європейські компанії, які залишаються в Росії, переводять кошти до OTP через санкції проти місцевих банків.

Водночас банк дотримується західних санкцій, зокрема припинив корпоративне кредитування, не проводить доларові операції тощо.

Нагадаємо, Raiffeisen Bank International AG, що базується у Відні, заробляв гроші на компаніях, які постачали продукцію збройним силам Росії. Російський підрозділ Raiffeisen отримав понад $620 тис. комісійних за послуги від російської компанії «Уніхім», котра продає продукцію підприємству військово-промислового комплексу Росії.

Як повідомлялося, австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) поки не готова піти з Росії без компенсації за свій російський бізнес. Про це заявив голова фінансової групи Йоган Штробль.

«Райффайзенбанк» продовжує вдаватися до заходів щодо скорочення бізнесу в Росії і дотримуватиметься цієї стратегії надалі. Однак, за словами Штробля, конкретного плану виходу з країни банк поки що не має. «Ми можемо вивчити можливості часткового або повного виходу з бізнесу, а поки ми цього не зробимо, прискорене скорочення бізнесу – наш основний сценарій», – каже він.

«Райффайзенбанк» залишається одним із найбільших західних банків у Росії, він оголосив про плани згорнути діяльність у країні ще в перші тижні після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Навесні 2023 року стало відомо, що Європейський центральний банк вимагає від RBI плану дій зі скорочення присутності на російському ринку.

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Теги: санкції банк росія бізнес Угорщина

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