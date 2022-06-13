Німеччина вкладе мільярди в порятунок колишньої «дочки» «Газпрому»

Gazprom Germania може зберегти важливу роль на ринку газу в країнах ЄС

Німеччина готує інвестиційний пакет для підтримки колишнього німецького дочірнього підприємства російського «Газпрому» – Gazprom Germania, повідомляє агентство Bloomberg.

За словами джерел із фінансових кіл, які цитує видання, розмір кредиту може становити від п’яти до десяти мільярдів євро.

Після того, як Євросоюз наклав економічні санкції на Росію через вторгнення в Україну, російський «Газпром» залишив європейський ринок, проте оператор Gazprom Germania може зберегти важливу роль на ринку газу в країнах Євросоюзу.

За словами співрозмовників Bloomberg, кредит має видати німецький державний банк KfW; підписання договору може відбутися вже цього тижня.

Як повідомлялося, на початку квітня Міністерство економіки ФРН розпорядилося передати холдинг Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства. Поки що термін дії рішення – до 30 вересня поточного року. Право голосу з акцій Gazprom Germania перейшло до BNetzA. Керуючий вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню Федеральним мережевим агентством.

Росія запровадила блокуючі санкції щодо всієї групи Gazprom Germania, взятої під контроль урядом Німеччини.