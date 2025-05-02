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Існуючі податкові умови обмежують будівництво вітроенергетики в Україні – інвестори

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Існуючі податкові умови обмежують будівництво вітроенергетики в Україні – інвестори
Майбутнє вітроенергетики України повністю залежить від рішення парламентарів щодо законопроєкту, який передбачає надання податкових стимулів на імпорт обладнання для вітроелектростанцій
фото: depositphotos.com

Інвестори не мають податкових стимулів для будівництва вітроенергетики – Верещинська

Інвестори з проєктами вітроелектростанцій для України не мають податкових стимулів для активної розбудови вітроенергетики, заявляє Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства (ЄУЕА).

Вона розповіла, що у 2024 році були внесені законодавчі зміни, які звільнили велику частину енергетичного обладнання від сплати ПДВ і ввізного мита. Але такі стимули не поширились на більшу частину вітроенергетичного обладнання.

«Пояснити це якимись раціональними аргументами ми, на жаль, не можемо. … Дивно. Зважаючи на те, що вітер як технологія буде найактивніше розвиватися в найближчі роки», – сказала Верещинська.

За її словами, це фактично є обмеженням розвитку технології вітроенергетики в Україні, яка із усіх відновлюваних джерел найбільше є наближена до базової генерації.

«Тому що вона може генерувати електроенергію і вночі, на відміну від сонця, і взимку. Особливо, і генерація вітру взимку якраз стає ще сильнішою, що дуже корисно для енергосистеми», – пояснила директорка.

Вона вважає, що дана проблема буде вирішена і галузь вітроенергетики отримає необхідні податкові стимули для розвитку.

Як повідомлялося, на думку голови правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова, майбутнє вітроенергетики України повністю залежить від рішення парламентарів щодо законопроєкту, який передбачає надання податкових стимулів на імпорт обладнання для вітроелектростанцій.

Він зазначає, що позитивним сигналом звільнення від імпортного мита і ПДВ на імпортоване обладнання є активізація будівництва сонячних електростанцій, систем зберігання енергії та газопоршневих станцій.

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Теги: імпорт будівництво технології енергетика електроенергія

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