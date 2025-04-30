Столичний метрополітен судиться за будівлю, яка перешкоджає будівництву метро на Троєщину

Власник будівлі наголошує на відсутності компенсації з боку міста та стверджує, що об’єкт не розташований у зоні будівництва

Київський метрополітен намагається через суд повернути у власність будівлю на вулиці Межигірській, 78, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «ВМ Солюшнс» із лютого 2024 року. Про це пише видання «Київвлада», інформує «Главком».

Повідомляється, що ця споруда, за твердженням метрополітену, заважає реалізації проєкту будівництва лінії метро на Троєщину, маршрут якої був затверджений Київрадою ще у 1993 році.

Вказується, що на той час будівля та прилеглі об’єкти належали «Деревообробному комбінату-3». У 2000-х роках столична влада викупила це майно за 10,8 млн грн, однак згодом воно неодноразово змінювало власників через перепродаж.

«Нині метрополітен зазнав поразки у двох судових інстанціях. Однією з причин невдачі, ймовірно, є невиконання містом обіцянки надати комбінату, який наразі збанкрутував, компенсаційну земельну ділянку», – йдеться у матеріалі.

Крім того, у 2024 році Київрада передала «ВМ Солюшнс» земельну ділянку під спірною будівлею, що, на думку суду, ускладнює справу, оскільки тепер спір стосується не лише майна, а й землі, на яку метрополітен не має прав.

КП «Київський метрополітен» наполягає, що «ВМ Солюшнс» не є добросовісним набувачем майна. Натомість власник будівлі наголошує на відсутності компенсації з боку міста та стверджує, що об’єкт не розташований у зоні будівництва метро.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року столичні посадовці анонсували активізацію проєктів із розвитку метрополітену, зокрема початок будівництва метро на Троєщину. На ділянці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» за два наступні роки Київ планує побудувати 10 метрів метро і спрямувати на це 25 млн грн. Саме така цифра – 10 метрів – була озвучена в офіційних повідомленнях.

«Главком» звернувся до КМДА за поясненнями: чи дійсно у 2024-2025 роках справа метро на Троєщину просунеться всього на 10 метрів. У разі реалізації оприлюдненого проєкту Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури, з бюджету міста буде виділено 5 млн грн у 2024 році та 20 млн грн у 2025 році на будівництво ділянки метрополітену на Троєщину. Департамент транспортної інфраструктури надіслав відповідь з лаконічним текстом без жодних сум та подробиць. Проте й спростування інформації про 10 метрів за два роки він не містить.

Нагадаємо, 1 грудня 2023 року у Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом, який будували 30 років.