У Мелітополі окупанти проводять рейди, щоб знайти партизан – Центр нацспротиву

Російські окупанти використовують своїх поліцейських для здійснення цієї операції

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники проводять рейди для виявлення місцевих партизанських груп. Про це інформує Центр національного спротиву.

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«У тимчасово окупованому Мелітополі та районі російські окупаційні війська проводять операцію з пошуку місцевого підпілля. Цього разу вони використовують своїх поліціянтів», – йдеться у повідомленні.

Росіяни назвали це перевіркою громадського транспорту на безпеку. Проте першочергово під час зупинок перевірок автобусів перевіряють не водіїв та їхні документи, а пасажирів. Окупанти вимагають показати російські паспорти. Загалом перевіряють документи, телефони та вміст сумок та кишень.

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ЦНС нагадав громадянам про важливість дотримуватися правил безпеки щодо пересування на тимчасово окупованих територіях та повідомляти Силам оборони про пересування то розміщення ворога.

Нагадаємо, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.