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У Мелітополі окупанти проводять рейди, щоб знайти партизан – Центр нацспротиву

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Мелітополі окупанти проводять рейди, щоб знайти партизан – Центр нацспротиву
фото з відкритих джерел

Російські окупанти використовують своїх поліцейських для здійснення цієї операції

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники проводять рейди для виявлення місцевих партизанських груп. Про це інформує Центр національного спротиву.

«У тимчасово окупованому Мелітополі та  районі російські окупаційні війська проводять операцію з пошуку місцевого підпілля. Цього разу вони використовують своїх поліціянтів», – йдеться у повідомленні.

Росіяни назвали це перевіркою громадського транспорту на безпеку. Проте першочергово під час зупинок перевірок автобусів перевіряють не водіїв та їхні документи, а пасажирів. Окупанти вимагають показати російські паспорти. Загалом перевіряють документи, телефони та вміст сумок та кишень.

ЦНС нагадав громадянам про важливість дотримуватися правил безпеки щодо пересування на тимчасово окупованих територіях та повідомляти Силам оборони про пересування то розміщення ворога.

Нагадаємо, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти документи інфраструктура населення

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