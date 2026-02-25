Головна Гроші Бізнес
Коли «Укрпошта.Аптека» запрацює повноцінно? Смілянський назвав терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Коли «Укрпошта.Аптека» запрацює повноцінно? Смілянський назвав терміни
Медикаменти не зберігатимуться у відділеннях, а надсилатимуться клієнтам після оформлення замовлення
фото: Forbes

Сервіс має запрацювати у всіх населених пунктах до кінця березня

Повноцінний запуск сервісу «Укрпошта.Аптека» у всіх населених пунктах планується до кінця березня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

За словами очільника «Укрпошти», компанія завершує закупівлю необхідних технологій для роботи сервісу. Йдеться, зокрема, про логери температури, спеціалізовані сумки, холодові та нагрівальні елементи, які забезпечать належні умови транспортування лікарських засобів.

Сервіс працюватиме у форматі адресної доставки: медикаменти не зберігатимуться у відділеннях, а надсилатимуться клієнтам після оформлення замовлення через сайт, кол-центр або поштові відділення. Доставка охопить не лише стаціонарні точки, а й території, куди виїжджають пересувні відділення – загалом близько 26 тис. населених пунктів.

Проєкт є частиною довгострокової стратегії розвитку компанії. Запуск аптечного сервісу має покращити доступ до лікарських засобів для жителів віддалених громад, де відсутні стаціонарні аптеки.

Нагадаємо, «Укрпошта» офіційно визнана об’єктом військової інфраструктури, що дає компанії право на бронювання 100% військовозобов’язаних працівників.

До слова, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, чому продаж продуктів у відділеннях – це не примха, а стратегія виживання. За його словами, торгівля ковбасою та пряниками приносить компанії понад мільярд гривень доходу на рік, а для самотніх пенсіонерів візит листоноші став аналогом соціальних мереж.

Теги: Ігор Смілянський Укрпошта

