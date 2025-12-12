Головна Київ Новини
На Київщині правоохоронці викрили 18 підпільних гральних закладів

Ірина Міллер
Ірина Міллер
На Київщині правоохоронці викрили 18 підпільних гральних закладів
Заклади працювали у закритому режимі, зокрема й під час комендантської години
Орієнтовна вартість товарно-матеріальних цінностей у викритих казино становить майже 3 млн грн

Правоохоронці Київщини закрили 18 гральних закладів, які підпільно працювали у Фастівському, Білоцерківському, Бучанському, Васильківському та Обухівському районах області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київськіої обласної прокуратури.

У прокуратурі розповіли, що заклади працювали у закритому режимі, зокрема й під час комендантської години. Доступ до них надавався лише обмеженому колу людей за попередньою домовленістю з адміністраторами.

«Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено понад 160 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери та чорнові записи. Вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальних провадженнях. Орієнтовна вартість товарно-матеріальних цінностей становить майже 3 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Нині правоохоронців встановлюють усіх причетних до організації нелегального грального бізнесу на території області.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив нову постанову, яка встановлює правила для грального бізнесу. Її головна мета – захистити людей від лудоманії.

