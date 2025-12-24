Ліцензії для грального бізнесу можна буде отримати через «Дію»

Розгляд заяв і рішення про видачу ліцензій здійснюватиме PlayCity

Кабінет міністрів затвердив порядок подання заяви про отримання ліцензії у сфері азартних ігор через портал «Дія». Це ще один крок до повної цифровізації ліцензування грального бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу PlayCity.

Зазначається, що після запуску послуги компанії зможуть подавати заяви онлайн – без паперових документів й особистих візитів до держагентства PlayCity.

Заяву можна буде сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія й підписати через Кваліфікований електронний підпис (КЕП). Частину даних система підтягуватиме автоматично з державних реєстрів – зокрема, про саму компанію, її власників і бенефіціарів.

Розгляд заяв здійснюватиме PlayCity. Рішення – про видачу ліцензії чи відмову – заявник отримуватиме онлайн через «Дію».

Через портал «Дія» можна буде подати заяви про отримання ліцензій для: казино (офлайн чи онлайн) букмекерської діяльності залів гральних автоматів онлайн-покеру надання послуг у сфері азартних ігор та інших видів діяльності

Нагадаємо, протягом останніх шести місяців PlayCity провів моніторинг контенту, що порушує вимоги щодо реклами азартних ігор, та виявив низку порушень. Серед оштрафованих – блогерка Анна Алхім, яка просувала казино на своїх акаунтах в Instagram, де її аудиторія перевищує пів мільйона підписників.

Зазначається, що велика увага приділяється блогерам, адже вони мають значний вплив на аудиторію, особливо молодь. Порушення включають демонстрацію інтерфейсу гри, ставок чи виграшів, рекламу нелегальних організаторів та обіцянки легкого доходу через азартні ігри. За результатами перевірок Playcity протягом пів року оштрафували 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму 67,2 млн грн.

Штрафи, якщо їх не сплатити добровільно, буде передано до виконавчої служби для примусового стягнення.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив нову постанову, яка встановлює правила для грального бізнесу. Її головна мета – захистити людей від лудоманії.