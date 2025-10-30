Головна Гроші Особисті фінанси
Кабмін ухвалив нові правила для протидії лудоманії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кабмін ухвалив нові правила для протидії лудоманії
Уперше на нормативному рівні закріплено визначення патологічної та проблемної ігрової поведінки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Організатори азартних ігор тепер зобовʼязані відстежувати поведінку гравця

Кабінет міністрів ухвалив нову постанову, яка встановлює правила для грального бізнесу. Її головна мета – захистити людей від лудоманії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову постанову №1370.

Згідно з документом, постанова зобов’язує організаторів азартних ігор:

  • відстежувати поведінку гравця. Якщо помітять ознаки вираженої залежності – гра для цієї людини зупиняється, але виграш виплачується;
  • блокувати доступ до акаунта на вимогу гравця. Після цього поповнення його рахунку та подальша участь у грі стануть неможливими;
  • не допускати гравців до гри без встановлення лімітів часу і витрат, а також контролювати, щоб вони не перевищували визначених меж;
  • регулярно нагадувати гравцям в особистих кабінетах, скільки вони вже грають і скільки витратили – з можливістю продовжити або зупинити гру;
  • консультувати щодо ігрової залежності;
  • інформувати про ризики лудоманії та відповідальну гру в залах та на сайтах.

Як зазначає Мінцифри, уперше на нормативному рівні закріплено визначення патологічної та проблемної ігрової поведінки. Чіткі критерії дозволять своєчасно реагувати на небезпечні зміни в поведінці гравця, допоки проблема не набула клінічних ознак.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України видало проєкт наказу про встановлення фінансових та часових лімітів для гравця на азартну гру.

До слова, Кабмін затвердив зміни до ліцензійних умов для організаторів азартних ігор. Завдяки цьому PlayCity зможе розпочати видачу ліцензій, що принесе майже 50 млн грн до державного бюджету.

Теги: лудоманія азартні ігри Кабмін

