Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Українці підуть в російські онлайн-казино? Об’єднання легальних операторів грального бізнесу попередило владу про загрозу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Українці підуть в російські онлайн-казино? Об’єднання легальних операторів грального бізнесу попередило владу про загрозу
фото: depositphotos.com

Профільна асоціація просить не запроваджувати жорсткі фіксовані ліміти для гравців легальних казино і пояснює чому це небезпечно

Найбільше галузеве об’єднання індустрії I-Gaming «Асоціація українських операторів грального бізнесу» (АУОГБ) звернулося до державних органів з закликом переглянути введення нових обмежень на легальний бізнес. Про це стало відомо з листа Асоціації до Мінцифри, Мінфіну, БЕБ, ДПС, двох профільних комітетів Верховної Ради та Державного агентства «ПлейСіті».

Асоціація просить не запроваджувати жорсткі фіксовані ліміти для гравців легальних казино, оскільки такі обмеження спричинять швидкий відтік українських гравців до тіньових онлайн-казино, значна частина яких має російське походження.

Запровадження лімітів для гравців легальних операторів передбачено проєктом наказу Міністерства цифрової трансформації України «Про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі», що розміщений на сайті міністерства. Головна заявлена мета введення лімітів – боротьба з лудоманією.

«Запропоновані жорсткі обмеження для легальних організаторів азартних ігор заженуть галузь у тінь. Ринок азартних ігор є легальним сектором економіки, який щорічно забезпечує понад 17 млрд грн надходжень до бюджету і вже сплатив майже 31 млрд грн податків лише за 2024 рік і дев’ять місяців 2025-го. Ми ризикуємо власноруч передати цей сектор тіньовим операторам», – сказано в документі.

Найбільші оператори ринку наголошують, що ліміти витрат гравця на азартну гру повинні бути виключно персональними та ризик-орієнтованими, а не жорсткими та фіксованими, як це сьогодні вимагає Мінфін. Асоціація запропонувала додаткового збільшити ліміти часу участі гравця в азартних іграх на тиждень та на місяць. На думку Асоціації, запропоновані пороги є нереалістичними та стимулюють перехід гравців до нелегальних казино.

У листі наголошується, що жодна норма Закону «Про азартні ігри в Україні» не вимагає встановлення фіксованих лімітів або «стель» для гравців: «Посилання окремих представників влади на частину дев’яту статті 18 Закону є помилковим».

Асоціація провела аналіз даних онлайн-систем легальних операторів для оцінки впливу введення лімітів (на рівні еквівалента 1000, 2000 або 5000 євро на місяць) на бюджетні надходження та на галузь у цілому. У разі запровадження лімітів для гравців на рівні 1000 євро на місяць бюджет України недоотримає близько 5,6 млрд грн податків на рік. Результатом введення лімітів стане тінізація галузі – перехід від 30 до 50% гравців в нелегальний сектор, який контролюють росіяни. (Велика кількість російських сайтів до цих пір не заблоковані в Україні через технічні причини та причини, пов’язані з корупцією).

З документа також випливає, що на встановленні фіксованих лімітів також наполягає Міністерство фінансів (для цілей фінансового моніторингу). «Питання фінансового контролю мають вирішуватися шляхом удосконалення та належної реалізації механізмів фінансового моніторингу, а не адміністративним встановленням жорстких лімітів на витрати та лімітів часу участі гравця у грі», – зазначено у листі.

Асоціація наголошує, що запропонований Мінцифри та Мінфіном підхід до встановлення лімітів не зменшить шкоду від азартних ігор, а навпаки – істотно збільшить частку тіньового та офшорного сегмента, де гравці залишаються повністю незахищеними.

У своєму листі Асоціація просить регуляторів врахувати міжнародний досвід та називає три ключові фактори стрімкого зростання тіньового сегмента в ЄС – жорсткі ліміти, заборона реклами та швидке поширення криптоказино. «Гравці ЄС масово переходили до неліцензованих офшорних операторів через цілий комплекс факторів, серед яких ключовим є занадто жорсткі ліміти. У країнах зі жорсткими лімітами, частка тіньового сегмента різко агресивно зростає (Німеччина – 60-80%, Фінляндія – 32-35%, Нідерланди – 25-30%). Натомість у країнах із гнучкими або добровільними моделями лімітування тіньовий сегмент залишається мінімальним (Велика Британія – 1-2%, Данія – близько 9%)», – йдеться у зверненні.

«Україна не повинна ламати білу галузь своїми необдуманими кроками та повторювати помилки європейських країн, де надмірні регуляторні обмеження призвели до зростання частки офшорного гемблінгу та переходу громадян у «сіру» зону, де існують високі ризики фінансового шахрайства та відсутній захист прав споживачів, – прокоментував звернення президент АУОГБ Олександр Когут. – Якщо помилка буде зроблена, ціна є дуже високою – прямі збитки бюджету в 5,6 млрд гривень на рік, масовий перехід українців від українських легальних казино – до тіньових російських. Ви побачите, як 50-60 тис. українців щокварталу будуть віддавати свої фінансові дані російським казино. Російський гемблінговий бізнес не лише веде діяльність в Україні, але й співпрацює з російськими силовиками для вербування українців. Отже, питання – не тільки економічне. Це питання національної безпеки».

Читайте також:

Теги: бізнес азартні ігри обмеження гральний бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри відносно стримані темпи зростання кількості перевірок, суми, які бізнес має «доплатити», цьогоріч істотно зросли
Податкова збільшила кількість перевірок ФОПів: в яких областях найбільше штрафів
Сьогодні, 12:10
Уряд ухвалив низку рішень, аби покращити ситуацію зі світлом в Україні
Кабмін дозволив державним компаніям імпортувати електроенергію
9 грудня, 19:33
Форум «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека» сьогодні, 1 грудня
Асоціація прифронтових міст і громад пропонує створити Фонд підтримки прифронтових територій і запровадити для них нову економічну політику
1 грудня, 17:22
В Україні 1 вересня запрацювало законодавство у сфері лобіювання
Реєстр прозорості стрімко зростає: скільки лобістів уже зареєстровано
1 грудня, 09:41
В «Укренерго» підкреслили, що максимальний обсяг обмежень буде у вечірні години.
Відключення посиляться: «Укренерго» оприлюднило графіки на 30 листопада
29 листопада, 19:23
Валтонен: Якщо до жертви агресії висуваються обмеження щодо чисельності її сил оборони, то такі ж вимоги мають бути накладені й на нападника
Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ
26 листопада, 23:59
Ринок онлайн-казино. Профільна асоціація попередила про «вкрай песимістичний» тренд
Ринок онлайн-казино. Профільна асоціація попередила про «вкрай песимістичний» тренд
24 листопада, 15:10
21-річний киянин пояснив, що пошкодив чуже авто, оскільки не контролював себе через надмірне вживання алкоголю
У Києві юнак сидів на даху авто і молотив у скло ногами: що він розповів поліцейським
19 листопада, 11:44
У межах оборонної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» на підтримку армії спрямовано 5,2 млрд грн
Майже 10 млрд грн на підтримку України: «Метінвест» увійшов до десятки кращих соціально відповідальних компаній Новини компаній
18 листопада, 14:32

Економіка

«Укрметалургпром» закликав НКРЕКП не допустити різкого зростання тарифів на розподіл газу
«Укрметалургпром» закликав НКРЕКП не допустити різкого зростання тарифів на розподіл газу
Українці підуть в російські онлайн-казино? Об’єднання легальних операторів грального бізнесу попередило владу про загрозу
Українці підуть в російські онлайн-казино? Об’єднання легальних операторів грального бізнесу попередило владу про загрозу
В Україні зменшилось виробництво яловичини
В Україні зменшилось виробництво яловичини
Рада ЄС схвалила 2,3 млрд євро для України
Рада ЄС схвалила 2,3 млрд євро для України
Президент пояснив, чому не збільшують зарплати військовим
Президент пояснив, чому не збільшують зарплати військовим
«Чернівціобленерго» віддало 1,7 млн грн компанії, пов'язаній з РФ: розслідування
«Чернівціобленерго» віддало 1,7 млн грн компанії, пов'язаній з РФ: розслідування

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua