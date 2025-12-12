Українці підуть в російські онлайн-казино? Об’єднання легальних операторів грального бізнесу попередило владу про загрозу

Профільна асоціація просить не запроваджувати жорсткі фіксовані ліміти для гравців легальних казино і пояснює чому це небезпечно

Найбільше галузеве об’єднання індустрії I-Gaming «Асоціація українських операторів грального бізнесу» (АУОГБ) звернулося до державних органів з закликом переглянути введення нових обмежень на легальний бізнес. Про це стало відомо з листа Асоціації до Мінцифри, Мінфіну, БЕБ, ДПС, двох профільних комітетів Верховної Ради та Державного агентства «ПлейСіті».

Асоціація просить не запроваджувати жорсткі фіксовані ліміти для гравців легальних казино, оскільки такі обмеження спричинять швидкий відтік українських гравців до тіньових онлайн-казино, значна частина яких має російське походження.

Запровадження лімітів для гравців легальних операторів передбачено проєктом наказу Міністерства цифрової трансформації України «Про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі», що розміщений на сайті міністерства. Головна заявлена мета введення лімітів – боротьба з лудоманією.

«Запропоновані жорсткі обмеження для легальних організаторів азартних ігор заженуть галузь у тінь. Ринок азартних ігор є легальним сектором економіки, який щорічно забезпечує понад 17 млрд грн надходжень до бюджету і вже сплатив майже 31 млрд грн податків лише за 2024 рік і дев’ять місяців 2025-го. Ми ризикуємо власноруч передати цей сектор тіньовим операторам», – сказано в документі.

Найбільші оператори ринку наголошують, що ліміти витрат гравця на азартну гру повинні бути виключно персональними та ризик-орієнтованими, а не жорсткими та фіксованими, як це сьогодні вимагає Мінфін. Асоціація запропонувала додаткового збільшити ліміти часу участі гравця в азартних іграх на тиждень та на місяць. На думку Асоціації, запропоновані пороги є нереалістичними та стимулюють перехід гравців до нелегальних казино.

У листі наголошується, що жодна норма Закону «Про азартні ігри в Україні» не вимагає встановлення фіксованих лімітів або «стель» для гравців: «Посилання окремих представників влади на частину дев’яту статті 18 Закону є помилковим».

Асоціація провела аналіз даних онлайн-систем легальних операторів для оцінки впливу введення лімітів (на рівні еквівалента 1000, 2000 або 5000 євро на місяць) на бюджетні надходження та на галузь у цілому. У разі запровадження лімітів для гравців на рівні 1000 євро на місяць бюджет України недоотримає близько 5,6 млрд грн податків на рік. Результатом введення лімітів стане тінізація галузі – перехід від 30 до 50% гравців в нелегальний сектор, який контролюють росіяни. (Велика кількість російських сайтів до цих пір не заблоковані в Україні через технічні причини та причини, пов’язані з корупцією).

З документа також випливає, що на встановленні фіксованих лімітів також наполягає Міністерство фінансів (для цілей фінансового моніторингу). «Питання фінансового контролю мають вирішуватися шляхом удосконалення та належної реалізації механізмів фінансового моніторингу, а не адміністративним встановленням жорстких лімітів на витрати та лімітів часу участі гравця у грі», – зазначено у листі.

Асоціація наголошує, що запропонований Мінцифри та Мінфіном підхід до встановлення лімітів не зменшить шкоду від азартних ігор, а навпаки – істотно збільшить частку тіньового та офшорного сегмента, де гравці залишаються повністю незахищеними.

У своєму листі Асоціація просить регуляторів врахувати міжнародний досвід та називає три ключові фактори стрімкого зростання тіньового сегмента в ЄС – жорсткі ліміти, заборона реклами та швидке поширення криптоказино. «Гравці ЄС масово переходили до неліцензованих офшорних операторів через цілий комплекс факторів, серед яких ключовим є занадто жорсткі ліміти. У країнах зі жорсткими лімітами, частка тіньового сегмента різко агресивно зростає (Німеччина – 60-80%, Фінляндія – 32-35%, Нідерланди – 25-30%). Натомість у країнах із гнучкими або добровільними моделями лімітування тіньовий сегмент залишається мінімальним (Велика Британія – 1-2%, Данія – близько 9%)», – йдеться у зверненні.

«Україна не повинна ламати білу галузь своїми необдуманими кроками та повторювати помилки європейських країн, де надмірні регуляторні обмеження призвели до зростання частки офшорного гемблінгу та переходу громадян у «сіру» зону, де існують високі ризики фінансового шахрайства та відсутній захист прав споживачів, – прокоментував звернення президент АУОГБ Олександр Когут. – Якщо помилка буде зроблена, ціна є дуже високою – прямі збитки бюджету в 5,6 млрд гривень на рік, масовий перехід українців від українських легальних казино – до тіньових російських. Ви побачите, як 50-60 тис. українців щокварталу будуть віддавати свої фінансові дані російським казино. Російський гемблінговий бізнес не лише веде діяльність в Україні, але й співпрацює з російськими силовиками для вербування українців. Отже, питання – не тільки економічне. Це питання національної безпеки».