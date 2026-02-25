Головна Гроші Бізнес
ДТЕК назвав суму, вкладену у ремонти, модернізацію ТЕС і мереж з початку вторгнення

ДТЕК назвав суму, вкладену у ремонти, модернізацію ТЕС і мереж з початку вторгнення

З 24 лютого 2022 року в енергохолдингу Ріната Ахметова не залишилося жодної станції, яка б не зазнала руйнувань

З початку повномасштабного вторгнення Група ДТЕК спрямувала 31 млрд грн у відновлення ТЕС та електромереж, що були пошкоджені чи зруйновані з 2022 року, повідомила компанія.

«З 2022 до 2026 рік компанія, що належить бізнесмену та меценату Рінату Ахметову, спрямувала в ремонти та забезпечення роботи ТЕС майже 19 млрд грн, в ремонти і модернізацію електромереж – 12 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що із початку повномасштабного вторгнення Росія понад 220 разів атакувала ТЕС ДТЕК. Не залишилося жодної станції, яка б не зазнала ударів і руйнувань.

Водночас паралельно з атаками на генерацію ворог продовжував цілеспрямовані удари по інфраструктурі електромереж. Внаслідок атак було пошкоджено 1,4 тис. об'єктів розподільних мереж і 9 тис. ліній електропередачі.

«Ця зима стала найскладнішою для України з моменту відновлення незалежності. Жодна енергосистема у світі не зазнавала руйнувань такого масштабу. Водночас завдяки професійності, стійкості та нестандартним рішенням наших команд, а також системним інвестиціям у відновлення генерації та мереж, ми забезпечимо проходження цього опалювального сезону», – наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Він додав, що паралельно компанія працює з міжнародними партнерами, щоб забезпечити поставки обладнання для поточного опалювального сезону та сформувати резерви на наступний.

