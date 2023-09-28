Наскільки інтернет-магазини задирають ціни на дизельні генератори: результати тендеру

Тендері ціни дизель-генераторів виявились на 40% нижчими від магазинних

АТ «Укргавидобування» 18 вересня за результатами тендеру уклало угоди з ТОВ «Хайтед Україна» на постачання дизель-генераторів на 15,27 млн грн. Отримані на тендері ціни виявились на 40% нижчими від магазинних. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

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Переможець має цього року поставити 30 дизельних генераторів Wattstream різної потужності за ціною значно нижчих від магазинних.

Генаратор WattStream WS165-WS номінальною потужністю 120 кВт в інтернет-магазинах продається по 898 730 грн – 932 400 грн фото: скріншот

Генаратор WattStream WS165-WS номінальною потужністю 120 кВт в інтернет-магазинах продається по 898 730 грн – 932 400 грн фото: скріншот

Наприклад, генератор WattStream WS165-WS номінальною потужністю 120 кВт в інтернет-магазинах продається по 898 730 грн – 932 400 грн.

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На тендері «Укргазвидобування» фірма «Хайтед Україна» запропонувала їх по 539 773 грн без ПДВ (з ПДВ ціна склала б максимум 648 тис. грн). В ціні врахована доставка та післяоплата 30 днів після підписання акту прийому-передачі.

У своїй тендерній пропозицій, постачальник надав довідку про те, що імпортні генератори WattStream проходять остаточну збірку в Україні фото: скріншот

фото: скріншот

У своїй тендерній пропозиції, постачальник надав довідку про те, що імпортні генератори WattStream проходять остаточну збірку в Україні (локалізація 17%). У цій довідці була вказана собівартість WattStream WS165-WS – 488 788 грн.

В аукціонах по двох лотах цього тендеру взяли участь 6-7 компаній. Були також ще дешевші від переможця пропозиції. Однак всі були відхилені через те, що учасники або пропонували невідповідний «Укргазвидобуванню» товар, або не надавали всіх необхідних документів про підтвердження технічних характеристик.

Засновниками ТОВ «Хайтед Україна» є Андрій Набока (25%) та британська компанія «Дойлестер твенті файв лімітед» Ашурста Ніла (75%).

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Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк опублікував додаток до договору про закупівлю державною компанією НАЕК «Енергоатом» великої кількості картриджів для принтерів за значно завищеними цінами. Переплата становитиме понад 1,5 млн грн.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану. Тепер замовник окрім уже чинних процедур має обґрунтувати та пояснити необхідність публічних закупівель на суму понад 50 000 грн.