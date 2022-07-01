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  4. Чи має право податкова проводити зараз перевірки? Ексміністр Остап Семерак дав підказку бізнесу
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    Економіка

    Чи має право податкова проводити зараз перевірки? Ексміністр Остап Семерак дав підказку бізнесу

    Остап Семерак: Перевірки під час карантину заборонені &ndash; позиція Верховного Суду - Чи має право податкова проводити зараз перевірки? Ексміністр Остап Семерак дав підказку бізнесу

    Остап Семерак: Перевірки під час карантину заборонені – позиція Верховного Суду

    фото з відкритих джерел

    Верховний Суд підтвердив: перевірки, проведені під час мораторію (з 18 березня 2020 року по 23 лютого 2022 року), є незаконними

    Під час воєнного стану податкові органи мають право проводити лише окремі види перевірок. Про це нагадав колишній міністр екології та природних ресурсів (2016-2019 рр.) Остап Семерак. У свій колонці він нагадує, що карантинні постанови і податкове законодавство воєнного часу внесли корективи у проведення податкових перевірок.

    «До початку 2020 року податкові органи перевіряли бізнес звичним чином: планові перевірки відповідно до заздалегідь опублікованого річного плану, позапланові – несподівано, але якщо є підстави, передбачені податковим законодавством», – нагадав ексурядовець.

    Семерак також зазначає, що у 2022 році все ще триває карантин і діє режим воєнного стану, за перші три місяці якого було прийнято вже п’ять законів про внесення змін до Податкового кодексу України, які стосувалися також податкових перевірок бізнесу.

    Зокрема, законами 2120-ІХ від 15.03.2022 року та 2260-ІХ від 12.05.2022 року було заборонено проведення податкових перевірок на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

    Водночас, законодавець встановив винятки з цієї заборони, дозволивши проводити такі перевірки:

    • камеральні,
    • фактичні,
    • документальні позапланові перевірки в окремих випадках (наприклад, у разі початку процедури реорганізації юридичної особи, припинення підприємницької діяльності ФОП тощо).

    Окрім цього, Закон 2260-ІХ вніс зміни не лише до порядку проведення податкових перевірок під час воєнного стану, а й урегулював інші податкові питання:

    1. Визначив конкретні строки виконання податкових зобов’язань (подання податкової звітності, сплати податків та реєстрації податкових накладних), граничний термін виконання яких припадає на період з 24 лютого 2022 року по 27 травня 2022 року (дата набуття чинності Законом 2260-ІХ);
    2. Встановив правила формування податкового кредиту в умовах воєнного стану.

    На період воєнного та надзвичайного стану зупиняється дія встановленої в 2020 році карантинної норми, яка передбачає мораторій на документальні перевірки на період карантину.

    На жаль, вважає Семерак, податківці забули про цю норму ще в 2021 році після прийняття урядом Постанови 89, яка всупереч Податковому кодексу, дозволила податківцям проводити документальні перевірки. Платники податків неодноразово зверталися до суду з питанням про законність такого рішення уряду — і нарешті суди поставили крапку в цьому питанні.

    26 січня 2022 року Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення у справі 640/18314/21, яким визнав протиправною та нечинною Постанову 89. Надалі 22 лютого 2022 року вже Верховний Суд у справі 420/12859/21 зробив висновок, що норма Податкового кодексу, яка встановлює мораторій на документальні та фактичні перевірки, має вищу юридичну силу ніж Постанова 89. Відповідно, саме норма Податкового кодексу підлягає застосуванню. У результаті суд визнав протиправним та скасував наказ податкової про проведення документальної планової перевірки позивача у цій справі.

    Отже, Верховний Суд підтвердив той факт, що перевірки, проведені в умовах мораторію (з 18 березня 2020 року по 23 лютого 2022 року), є незаконними, крім випадків, коли можливість проведення тої чи іншої перевірки була прямо дозволена Податковим кодексом.

    Відтепер платники податків можуть використовувати висновок Верховного Суду як для оскарження наказу про призначення перевірки в період мораторію, так і результатів цієї перевірки у вигляді податкових повідомлень-рішень (за умови дотримання платником строків оскарження).

    «Починаючи з 18 березня 2020 року в Україні існує заборона на проведення податкових перевірок – як під час карантину, так і під час воєнного стану – але з низкою винятків. І це підтверджується не лише законодавством, а й практикою судів, яку платники податків можуть використати для захисту своїх прав», – нагадав Семерак.

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    Чи має право податкова проводити зараз перевірки? Ексміністр Остап Семерак дав підказку бізнесу