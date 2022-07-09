Ілон Маск передумав купувати Twitter

За словами адвокатів Маска, у Twitter не надали інформацію про кількість акаунтів спам-ботів у соцмережі

Головний виконавчий директор Tesla Inc Ілон Маск заявив 8 липня, що розриває угоду з купівлі Twitter Inc на суму $44 млрд, пише Reuters.

У заяві адвокати Маска заявили, що Twitter відмовився відповісти на численні запити про кількість акаунтів спам-ботів у соцмережі, що є «фундаментальним для ефективності бізнесу компанії».

«Twitter суттєво порушує численні положення нашої Угоди, і, схоже, зробив неправдиві заяви, на які пан Маск покладався, укладаючи Угоду про злиття», – йдеться в заяві.

Умови угоди вимагають, щоб Маск заплатив $1 млрд комісії за її розірвання в разі, якщо угоду не буде укладено.

Ймовірно, це рішення призведе до тривалої судової тяганини між мільярдером і Twitter.

Під час розширених торгів акції Twitter впали на 7%. У квітні Маск запропонував $54,20 за акцію.

Маск заявив про готовність придбати Twitter наприкінці квітня. Цікаво, що відразу після цього компанія мільярдера Tesla втратила $126 млрд через сумніви інвесторів у прозорості джерел фінансових надходжень Маска.

Згодом Ілон Маск заявив про приховування інформації та погрожував розірвати угоду з Twitter.

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