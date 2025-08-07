Головна Гроші Бізнес
Президент Спілки виробників будматеріалів: брухт – це джерело грошей, яке ми віддаємо за кордон

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Президент Спілки виробників будматеріалів: брухт – це джерело грошей, яке ми віддаємо за кордон
Президент Спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій
За перше півріччя 2025-го Україна експортувала на 63,4% більше брухту, ніж торік

Металобрухт – це джерело для генерації грошей на території країни, яке ми віддаємо за кордон замість того, аби переробляти його тут і заробляти в рази більше. Таке переконання висловив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій, коментуючи рекордне зростання експорту брухту у 2025 році.

«Замість того, аби доставити металобрухт до наших підприємств, переробити тут та отримати матеріал з більшою доданою вартістю, а потім спожити на українських комбінатах, які виробляють арматуру, профілі або прокат, – ми це все віддаємо за кордон», – зауважив Салій.

Він нагадав, що Україна дуже довго була донором металобрухту радянського виробництва, але наразі його вже немає, і українські підприємства вже потерпають від дефіциту. 

«Україна здатна переробляти весь металобрухт, який ми маємо. Це народне надбання, це наш ресурс, і ми маємо право його переробляти і генерувати гроші. А є, звичайно, ділки, яким швидко треба отримати якісь гроші, і вони проштовхують всілякі цікаві схеми», – резюмував Салій.

Як відомо, за перше півріччя 2025 року Україна експортувала на 63,4% більше металобрухту, ніж торік. Лише в червні експорт зріс на 115% у річному вимірі. За «сірими» схемами, металобрухт вивозиться спершу до ЄС, де не діють мита, а вже звідти – реекспортується в Туреччину. Так нечесні ділки обходять українське експортне мито в €180 за тонну брухту.

У 2023 році держбюджет втратив на цих схемах понад 2 млрд грн. Цього року сума вже перевищила 3 млрд грн.

