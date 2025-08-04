Збитки держави та підрив обороноздатності. Асоціація видобувників оцінила наслідки різкого збільшення експорту брухту

Втрата мільярдів, удар по обороноздатності та субсидування конкурентів: Оринчак розповіла про наслідки від зростання експорту металобрухту

Через вибухове зростання обсягів експорту металобрухту Україна втратила вже понад $2 млрд, і ця сума буде збільшуватися. Про це заявила виконавча директорка Національної добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак.

«Рішення Європейського Союзу запровадити нагляд за торгівлею металобрухтом підтверджує: у сучасному світі брухт – це стратегічний ресурс, а не відходи. Тим часом Україна перебуває в незрівнянно більш критичній ситуації: наш металургійний сектор, життєво важливий і для оборони, і для майбутньої відбудови, потерпає від дефіциту сировини. Цей дефіцит лише у 2025 році, за попередніми оцінками, складе від 300 до 400 тис. тонн – і це ще до того, як хоча б одна тонна піде на експорт», – каже експертка.

Вона зауважила, що плани щодо експорту брухту на 2025 рік практично дорівнюють прогнозованому річному дефіциту на внутрішньому ринку. Таким чином, експорт не просто відбувається паралельно, а безпосередньо спричиняє та поглиблює дефіцит сировини для української промисловості.

«Для бюджету наслідки такої політики є вкрай негативними. Переробка тонни брухту на сталь всередині країни генерує у 8,5 разів більше надходжень до економіки, ніж її експорт. Одна тонна сталі приносить близько $1,200 валютної виручки, тоді як тонна експортованого брухту – лише до $350. Тому 293 тис. тонн брухту, експортовані у 2024 році, є втраченою можливістю отримати для економіки додаткові 2 млрд грн», - наголосила Оринчак.

Вона також зауважила, що часто експортні операції щодо брухту проводяться через фізичних осіб-підприємців, що мінімізує податкові надходження до бюджету. Крім того, існують обґрунтовані підозри, що валютна виручка від таких угод не завжди повертається до України, що позбавляє державу життєво важливих надходжень у воєнний час.

«Фактично, ми не лише втрачаємо сировину, а й опосередковано субсидуємо промисловість економічних конкурентів. Ця ситуація підриває нашу обороноздатність та майбутню відбудову. Кожна тонна брухту повинна працювати на відбудову та захист України, а не на живлення іноземних промисловців. Це питання національного економічного суверенітету», – підкреслила Оринчак.

Раніше у Федерації металургів повідомили, що через «сірий» експорт металобрухту Україна втратила вже 3 млрд грн. За схемами металобрухт вивозиться спершу до ЄС, де не діють мита, а вже звідти – реекспортується в Туреччину. Так нечесні ділки обходять українське експортне мито в €180 за тонну брухту. У 2023 році держбюджет втратив на цих схемах понад 2 млрд грн. Цього року сума вже перевищила 3 млрд грн.