Уряд дозволив енергокомпаніям орендувати держобладнання без аукціонів

Обладнання, яке наразі простоює на балансі держпідприємств, може бути використане для відновлення енергосистеми після обстрілів

Спрощений механізм передачі обладнання діятиме протягом періоду воєнного стану

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке на період дії воєнного стану дозволяє енергетикам отримувати необхідне обладнання з державних складів без зайвих аукціонів. Це значно прискорить ремонт електромереж після російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну. Воно передбачає можливість для операторів систем розподілу електроенергії отримувати державне обладнання в оренду без проведення аукціонів.

Як пояснила прем’єрка, йдеться про техніку, яка наразі не використовується державними підприємствами, але може бути залучена для оперативного відновлення електропостачання після ворожих обстрілів.

«Трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке зараз простоює на балансі державних підприємств, може бути використане для швидкого відновлення світла після обстрілів. В умовах постійних атак ці ресурси мають працювати там, де вони потрібні негайно», – наголосила вона.

Координацію обліку такого обладнання та визначення актуальних потреб енергосистеми здійснюватиме Міністерство енергетики. Після цього техніка в оперативному порядку передаватиметься операторам електромереж для виконання робіт на місцях.

Спрощений механізм передачі обладнання діятиме протягом усього періоду воєнного стану, а також ще шість місяців після його скасування.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок атак Росії 23 грудня найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях.

До слова, Естонія спрямовує додаткові 2 млн євро до Енергетичного фонду підтримки України для відновлення української енергетичної інфраструктури.