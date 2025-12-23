Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Уряд дозволив енергокомпаніям орендувати держобладнання без аукціонів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд дозволив енергокомпаніям орендувати держобладнання без аукціонів
Обладнання, яке наразі простоює на балансі держпідприємств, може бути використане для відновлення енергосистеми після обстрілів
фото: ДТЕК (ілюстративне)

Спрощений механізм передачі обладнання діятиме протягом періоду воєнного стану

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке на період дії воєнного стану дозволяє енергетикам отримувати необхідне обладнання з державних складів без зайвих аукціонів. Це значно прискорить ремонт електромереж після російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну. Воно передбачає можливість для операторів систем розподілу електроенергії отримувати державне обладнання в оренду без проведення аукціонів.

Як пояснила прем’єрка, йдеться про техніку, яка наразі не використовується державними підприємствами, але може бути залучена для оперативного відновлення електропостачання після ворожих обстрілів.

«Трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке зараз простоює на балансі державних підприємств, може бути використане для швидкого відновлення світла після обстрілів. В умовах постійних атак ці ресурси мають працювати там, де вони потрібні негайно», – наголосила вона.

Координацію обліку такого обладнання та визначення актуальних потреб енергосистеми здійснюватиме Міністерство енергетики. Після цього техніка в оперативному порядку передаватиметься операторам електромереж для виконання робіт на місцях.

Спрощений механізм передачі обладнання діятиме протягом усього періоду воєнного стану, а також ще шість місяців після його скасування.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок атак Росії 23 грудня найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях.

До слова, Естонія спрямовує додаткові 2 млн євро до Енергетичного фонду підтримки України для відновлення української енергетичної інфраструктури.

Читайте також:

Теги: енергетика Кабмін Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд розглядав план скоротити час відключень світла в побутових споживачів
Відключення світла: Свириденко повідомила гарні новини
21 грудня, 19:46
Цьогоріч на підтримку звільнених з полону та членів родин полонених було передбачено понад 1 млрд грн
Уряд виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з російської неволі та родин полонених
19 грудня, 22:06
За словами Свириденко, МОН координуватиме використання коштів відповідно до бюджетних призначень
Уряд спрямував майже 350 млн грн для закладів вищої освіти
19 грудня, 20:15
Наслди нічної атаки ворога на Одещині
Окупанти атакували об’єкт енергетики на Одещині
11 грудня, 08:47
Згідно з петицією, уряд має підготувати закон, який заборонить сайти з російськомовним інтерфейсом
Петиція про заборону російськомовних версій сайтів зібрала необхідну кількість голосів
10 грудня, 15:47
Кабмін затвердив прозору процедуру відбору кандидатів до наглядових рад
Кабмін розпустив наглядові ради ключових компаній в енергетиці
3 грудня, 18:32
17,5 тис. осель споживачів на Харківщині були знеструмлені через ворожий обстріл
Через удари РФ по енергооб’єктах знеструмлені п'ять областей – Міненерго
3 грудня, 13:26
Тема пільг знову стала резонансною після посту Говери про соціальні преференції
В Україні забагато пільгових категорій. Допис волонтерки спричинив скандал
28 листопада, 08:37
Тімченко повідомив, що енергетики цілодобово працюють, щоб відновити пошкоджену Росією інфраструктуру
ДТЕК цілодобово відновлює інфраструктуру та імпортує енергію в Україну
25 листопада, 13:48

Бізнес

Податкова за рік оштрафувала обмінники на десятки мільйонів гривень
Податкова за рік оштрафувала обмінники на десятки мільйонів гривень
Уряд дозволив енергокомпаніям орендувати держобладнання без аукціонів
Уряд дозволив енергокомпаніям орендувати держобладнання без аукціонів
She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком
ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua