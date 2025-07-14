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Трамп відвідає Британію з державним візитом: стала відома дата

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп відвідає Британію з державним візитом: стала відома дата
Король Чарльз прийматиме Трампа у Британії
фото: BBC

Трамп стане першим президентом США, який відвідає Британію з державним візитом двічі

Президент США Дональд Трамп офіційно прийняв запрошення короля Великої Британії Чарльза та 17-19 вересня відвідає Британію з другим державним візитом. Про це оголосив Букінгемський палац. Трамп стане першим президентом США, який відвідає Британію з візитом найвищого рівня – державним візитом – двічі. Про це пише «Главком» із посиланням на The Washington Post

Досі британці нікого з американських президентів, включаючи тих, хто переобирався, двічі з держвізитом не запрошували, зазвичай на другому терміні їх звали на чай або обід з монархом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його державний візит до Британію може відбутися у вересні 2025 року. 

Запрошення Трампу передав прем'єр-міністр Кір Стармер ще у лютому, коли прилітав до Вашингтона. Трамп тоді сказав, що для нього це «велика, велика честь» і додав: «О, тут сказано «у Віндзорі»! Ну це взагалі щось!».

Державний візит із його пишними церемоніями може стати для Британії важливим інструментом у налагодженні стосунків із Трампом, який неодноразово говорив, як сильно він поважає британську королівську родину. «Я дружу з Чарльзом, я дуже поважаю короля Чарльза і родину, Вільяма», – казав Трамп у квітні. Під час візиту до США, коли Трамп отримав запрошення від короля, прем'єр Кір Стармер намагався умовити Трампа змінити ставлення до війни в Україні, а також знизити мита на британський експорт до США.

Деталі прийому

Король Чарльз III та королева Камілла приймуть Трампа та першу леді Меланію у Віндзорському замку, оскільки в Букінгемському палаці триває ремонт. Програма візиту ще не опублікована, але можна з упевненістю сказати, що вона включатиме урочисту церемонію зустрічі та банкет у Залі Святого Георгія у Віндзорі. Братимуть участь у церемоніях усі старші члени королівської родини, включаючи принца та принцесу Уельських, які мешкають у Віндзорському замку.

Будь-який візит президента США супроводжується жорсткими заходами безпеки, і цього разу у програмі Трампа, швидше за все, не буде заходів, відкритих для публіки.

У 2019 році під час його візиту з міркувань безпеки було скасовано традиційну процесію алеєю Мелл до Букінгемського палацу, а переміщався Трамп не землею, а повітрям, вертольотом. Поки незрозуміло, чи виступить Трамп у британському парламенті, як це робив, наприклад, Обама чи Еммануель Макрон.

Палата лордів у вересні працюватиме, але Палата громад у цей час запланувала перерву на партійні конференції. Декілька депутатів Палати громад виступили проти того, щоб запрошувати Трампа, і частина британської преси припускає, що король спеціально призначив візит президента США на ці дні, щоб уникнути незручностей.

Ще один візит до Британії

Президент США відвідає Британію і до вересневого державного візиту, причому вже зовсім скоро, у липні: Трамп, шотландець по матері, планує прилетіти до Шотландії на відкриття його нового гольф-клубу. Спочатку передбачалося, що король і Трамп проведуть неформальну зустріч під час цього приїзду президента США, але потім, за інформацією ЗМІ, виявилися логістичні проблеми з організацією такої зустрічі, так що король Карл і президент Трамп побачаться тільки у вересні.

Нагадаємо, минулого тижня король Карл приймав у Віндзорі президента Франції Еммануеля Макрона з дружиною і під час візиту відбулось відразу декілька скандалів. 

До слова, це не перший скандал у який потрапив Макрон у Британії. Президента Франції Еммануеля Макрона розкритикували за флірт із принцесою Уельською Кейт Міддлтон під час державного заходу. 

На прийомі Макрон сидів поруч із принцесою, спілкувався з нею і навіть підморгнув. Еммануель Макрон активно спілкувався з принцесою Уельською і пара цокалася келихами.

Раніше дружина президента Франції відмовилася від допомоги президента під час спуску з трапу літака під час державного візиту до Британії, чим принизила політика. Натомість він, зійшовши з трапу літака, поцілував руку принцесі Уельській. 

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Теги: Кір Стармер експорт Дональд Трамп політика ремонт скандал Еммануель Макрон президент дружина гольф Кейт Міддлтон король запрошення міністр

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