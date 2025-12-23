Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства

Рішуча. Справжня. Небайдужа – ключові історії та інсайти She Congress 2025

17 грудня у Києві відбувся She Congress 2025 – масштабний форум під егідою WoMo, який об’єднав представників бізнесу, державного сектору, освіти, соціальних ініціатив і креативних індустрій. Учасники заходу говорили про лідерство в умовах війни, управління змінами, роль жінок у трансформації країни та відповідальність ухвалення рішень у часи невизначеності.

Лідерство без прикрас: бізнес, відповідальність і сміливі рішення

Форум відкрила панель She in Business, де керівниці великих компаній і державних інституцій обговорили виклики сучасного управління – від прозорості та стратегічного мислення до людяності в ухваленні рішень. Серед спікерок – представниці «Київстару», «Дарниці», «Арсенал Страхування», Rito Group та НАБУ.

Окрему увагу приділили ролі технологій і трансформації фінансової сфери. Учасники наголошували: стабільність у кризові періоди можлива лише за умови постійних змін і готовності адаптуватися.

She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства фото 1

Союзники, різноманіття і якість управління

Під час панелі He for She учасники говорили про важливість партнерства між жінками й чоловіками в управлінні компаніями та інституціями. За словами спікерів, різноманіття в командах напряму впливає на якість рішень, корпоративну культуру та ефективність бізнесу – особливо в умовах кризи.

Соціальні ініціативи та креатив як інструмент змін

Панель She in Social була присвячена соціальним проєктам, що працюють із ветеранами, дітьми, жінками та громадами, які постраждали від війни. Учасниці говорили про поєднання емоційної мотивації з чітким стратегічним плануванням.

У межах She in Creative Industries обговорювали розвиток українських брендів, роботу медіа та вихід креативних проєктів на міжнародні ринки. Спікери наголошували: у часи турбулентності креативність стає не прикрасою, а необхідним інструментом виживання й розвитку.

Освіта, комунікації та здоров’я як інвестиція в майбутнє

Окремі панелі були присвячені освіті та стратегічним комунікаціям. Учасники обговорювали компетенції майбутнього, підготовку управлінських кадрів і роль сильних брендів у публічному просторі.

Не оминули й тему ментального та фізичного здоров’я. Спікери наголосили: у сучасних умовах здоров’я є ключовим ресурсом для лідерства, а ігнорування емоційного стану призводить до вигорання та управлінських помилок.

She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства фото 2

Війна, ризики та жінки в ЗСУ

Під час панелі She and Red Flags йшлося про управлінські ризики та «червоні прапорці» в корпоративній культурі. Також було презентовано соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку жінок після травматичного досвіду.

Панель She in Military зосередилася на ролі жінок у Збройних силах України, проблемах ментального здоров’я та стереотипах щодо жіночої служби в армії. Учасниці наголосили, що питання рівних можливостей у війську залишається актуальним і потребує системних змін.

She Congress 2025 показав, що лідерство сьогодні – це не статус, а здатність діяти в умовах хаосу, брати відповідальність і працювати на довгострокові зміни. Форум став майданчиком для чесної розмови про виклики, з якими стикається українське суспільство, і про роль жінок у формуванні майбутнього країни.

Організатор вдячні партнерам:

  • Генеральний партнер – Ukrsibbank BNP Paribas Group
  • Головні партнери – Молокія, L'Oréal Україна, Brocard
  • Генеральний інформаційний партнер – Starlight Media
  • Гостинний партнер – Академія ДТЕК
  • Б’юті-партнер – Shiseido
  • Кавовий партнер – Foundation Coffee Roasters
  • Солодкий партнер – БКК
  • Водний партнер – Моршинська
  • Алкогольний партнер – Aznauri
  • Партнер заходу – AB InBev Efes Україна
  • Безпековий партнер – Sheriff
Медіапартнери: Mediafusion, ADV.expert, рекламний холдинг «Мегаполіс+», «Реклен Медіа», Infovision, Live Marketing, ВС Медіа, «Ми Україна», «Ми Україна+», ICTV2, «1+1 медіа», «КИЇВ24», медійний холдинг «Апостроф», UNN, Liga Zakon, HiTech Expert, Kyiv1, Logist.fm, «Комерсант Український», «Ділова столиця», Kosht.media, Burda media Ukraine, Главком, trueua, журнал ProfBuild, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua,  44.ua, «Економічні новини», «Експерт», «Перший бізнесовий», «Дівоче медіа», «Blur», HR Liga, Mind.ua, Європейська Бізнес Асоціація, Спілка підприємців і роботодавців Польщі.
Теги: жінка бізнес війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У середині листопада Герман Галущенко з тріском залишив Мін'юст
Галущенко подав декларацію: чи показав ексміністр таємний маєток?
20 грудня, 10:00
Увечері 19 грудня Росія здійснила ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району
Удар по портовій інфраструктурі Одещини забрав вісім життів
20 грудня, 09:14
Воїн захищав Батьківщину з квітня 2024 року
Захищав Україну разом із п'ятьма братами. Згадаймо Олександра Шнайдера
19 грудня, 09:00
Окупанти просунулися у двох областях України
Окупанти просунулися у двох областях України
19 грудня, 07:19
Лукашенко повторив улюблену тезу американського лідера про те, що якби Трамп був президентом, війни не було б
Лукашенко прокоментував роль Трампа у закінченні російсько-української війни
17 грудня, 01:53
На думку Юрія Вітренка, на перемовини мають значний вплив люди, які входять у делегацію
«Треба дати їм надію». Чиновник, який «уламав» Путіна у 2019 році, порадив, як досягти мирної угоди з росіянами
10 грудня, 18:08
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 398 танків
Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
6 грудня, 07:45
Каспійськ було атаковано
Дрони атакували Каспійськ у Дагестані (відео)
1 грудня, 07:42
Прокурори спільно з правоохоронними органами та експертами працюють на місцях влучань
Нічна атака РФ на Київщину: є жертви та руйнування в чотирьох районах (фото)
25 листопада, 11:33

Бізнес

She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком
ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»
«Укркокс» закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи на розподіл газу у 2026 році
«Укркокс» закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи на розподіл газу у 2026 році
Україна запустила нові маршрути постачання газу
Україна запустила нові маршрути постачання газу

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua