She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства

Рішуча. Справжня. Небайдужа – ключові історії та інсайти She Congress 2025

17 грудня у Києві відбувся She Congress 2025 – масштабний форум під егідою WoMo, який об’єднав представників бізнесу, державного сектору, освіти, соціальних ініціатив і креативних індустрій. Учасники заходу говорили про лідерство в умовах війни, управління змінами, роль жінок у трансформації країни та відповідальність ухвалення рішень у часи невизначеності.

Лідерство без прикрас: бізнес, відповідальність і сміливі рішення

Форум відкрила панель She in Business, де керівниці великих компаній і державних інституцій обговорили виклики сучасного управління – від прозорості та стратегічного мислення до людяності в ухваленні рішень. Серед спікерок – представниці «Київстару», «Дарниці», «Арсенал Страхування», Rito Group та НАБУ.

Окрему увагу приділили ролі технологій і трансформації фінансової сфери. Учасники наголошували: стабільність у кризові періоди можлива лише за умови постійних змін і готовності адаптуватися.

Союзники, різноманіття і якість управління

Під час панелі He for She учасники говорили про важливість партнерства між жінками й чоловіками в управлінні компаніями та інституціями. За словами спікерів, різноманіття в командах напряму впливає на якість рішень, корпоративну культуру та ефективність бізнесу – особливо в умовах кризи.

Соціальні ініціативи та креатив як інструмент змін

Панель She in Social була присвячена соціальним проєктам, що працюють із ветеранами, дітьми, жінками та громадами, які постраждали від війни. Учасниці говорили про поєднання емоційної мотивації з чітким стратегічним плануванням.

У межах She in Creative Industries обговорювали розвиток українських брендів, роботу медіа та вихід креативних проєктів на міжнародні ринки. Спікери наголошували: у часи турбулентності креативність стає не прикрасою, а необхідним інструментом виживання й розвитку.

Освіта, комунікації та здоров’я як інвестиція в майбутнє

Окремі панелі були присвячені освіті та стратегічним комунікаціям. Учасники обговорювали компетенції майбутнього, підготовку управлінських кадрів і роль сильних брендів у публічному просторі.

Не оминули й тему ментального та фізичного здоров’я. Спікери наголосили: у сучасних умовах здоров’я є ключовим ресурсом для лідерства, а ігнорування емоційного стану призводить до вигорання та управлінських помилок.

Війна, ризики та жінки в ЗСУ

Під час панелі She and Red Flags йшлося про управлінські ризики та «червоні прапорці» в корпоративній культурі. Також було презентовано соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку жінок після травматичного досвіду.

Панель She in Military зосередилася на ролі жінок у Збройних силах України, проблемах ментального здоров’я та стереотипах щодо жіночої служби в армії. Учасниці наголосили, що питання рівних можливостей у війську залишається актуальним і потребує системних змін.

She Congress 2025 показав, що лідерство сьогодні – це не статус, а здатність діяти в умовах хаосу, брати відповідальність і працювати на довгострокові зміни. Форум став майданчиком для чесної розмови про виклики, з якими стикається українське суспільство, і про роль жінок у формуванні майбутнього країни.

