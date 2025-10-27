Головна Гроші Бізнес
Продавці зарядних станцій штучно підвищують ціни через обстріли. Податкова відреагувала

Вартість популярних зарядних станцій у жовтні 2025 року збільшилася на 28%
Експерти радять українцям купувати генератори та зарядні станції завчасно, а не після масових обстрілів

Через нещодавні атаки Росії на енергетичну структуру України, генератори та зарядні станції зросли в ціні. Цього жовтня в порівнянні рік до року ціни зросли на 60%. Державна податкова служба України (ДПС) звернулася до українських магазинів, які продають пристрої резервного живлення за підвищеними цінами, щоб ті припинили штучне підняття вартості на техніку. Про це пише «Главком» із посиланням на розслідування Forbes.

У ДПС розповіли, що одна з торгівельних мереж підняла ціну на зарядну станцію більше ніж на 2 тис. грн упродовж двох годин. Податкова зустрілася з представниками цієї мережі вже того ж дня та закликали їх «бути відповідальними перед суспільством». Що врешті вирішила податкова невідомо. Ба більше, ситуація із підвищеними цінами на пристрої резервного живлення залишилася незмінною навіть за десять днів після інциденту.

Керівники інших магазинів, що продають техніку висловити свою думку щодо цього. Зокрема керівник стратегічних комунікацій мережі Comfy Антон Одарюк, зазначає, що вартість зарядних станцій, генераторів тощо, дійсно залежить від масштабів російських атак на енергетику, блекаутів та того, як довго українці перебувають в укриттях. «Продажі зарядних станцій і павербанків стрімко зростають одразу після атак на енергосистему – на ринку виникає дефіцит» , – пояснює він.

Антон Одарюк також розповів, що у Comfy українці купували зарядні станції потужністю 2000 Вт, які склали 30% усіх продажів. Також на збільшення продажів вплинули вимкнення світла, які почалися з 10 жовтня.

До початку обстрілів РФ по енергоструктурі середня вартість 10 найпопулярніших зарядних станцій на сайті Hotline знизилася на 14 %, але в жовтні 2025 року збільшилася на 28 %. Наприклад, найбільш популярні моделі зарядних станцій, які нещодавно коштували близько 26 тис. грн, наразі коштують 30-35 тис. грн.

Співвласник мережі «Кібернетики» Денис Савченко, розповідає, що з минулого літа українці почали купувати дедалі більше зарядних станцій. Тому оператори ринку зробили закупівлю великих партій зарядних станцій.

Проте в серпні попит майже повністю впав, тоді продавці почали знижувати ціни, щоби повернути обігові кошти. «Коли після нових обстрілів попит знову зріс, ціни повернулися до закупівельного рівня та мінімальної маржі. Якщо порівнювати з вереснем, подорожчання здається різким, але насправді попередні ціни були штучно заниженими й економічно нереалістичними», – додає Денис Савченко.

Антон Одарюк також пояснив, що взимку варто очікувати повторне зростання попиту та цін на пристрої резервного живлення. Тому він радить українцям купувати зарядні станції та генератори до обстрілів, а не після них.

Раніше «Главком» розповідав, як обрати генератор для дому чи бізнесу. Варто враховувати основні параметри при виборі генератора – це вид пального, потужність та тип установки. Менеджери одного з магазинів розповіли, як правильно це зробити.

Також «Главком» писав про те, що Кличко заявив про найскладніший опалювальний сезон для Києва. Мер міста наголосив, що столиця перебуває на порозі опалювального сезону, четвертого в умовах воєнного стану.

