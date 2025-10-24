Як обрати генератор для дому чи бізнесу: поради ВЕНКОН

Основні параметри при виборі генератора – це вид пального, потужність та тип установки

Генератор необхідний для забезпечення електроенергією у випадках відключення мережі. Це зручне універсальне джерело живлення, яке використовує один з популярних видів палива й підходить для різних видів навантажень. Якщо ви хочете вибрати генератор для дому або бізнесу, то вам варто звернути увагу на його характеристики. Від них залежить, чи підійде це джерело живлення для ваших цілей. Щоб ви не помилилися при виборі, ми вирішили дати вам поради на основі рекомендацій експертів у цій галузі – менеджерів з магазину ВЕНКОН, які спеціалізуються на різній техніці та щодня допомагають своїм покупцям зробити вибір.

Який вид палива генератора краще

Вид палива – це основний параметр. На сучасному ринку поширені бензинові, дизельні та газові генератори. Кожен з цих видів має свої переваги та недоліки. Венкон надав нам порівняльну таблицю:

Параметри Бензин Газ Дизель Вартість генератора, комплектуючих і ремонту Найдешевша Середня Найдорожча Витрата палива Найвища Середній Найнижчий Ресурс двигуна Найнижчий Середній Найвищий Запуск при низьких температурах Легкий Легкий Ускладнений Кількість вихлопу Висока Низьке Середнє Шум Гучний Гучний Тихий Розмір генератора Найменший Генератор може бути маленьким, але балон великий Великий

Попри всі мінуси, велику популярність набувають бензинові генератори. Цьому сприяють вигідна ціна, невеликі розміри, легке обслуговування, простий запуск. Для стаціонарного використання іноді застосовують і газові, і дизельні моделі. Особливо, якщо потрібно дотримання особливих умов, наприклад, необхідний низький рівень шуму або викидів. Також існують комбіновані генератори, що працюють на газі та бензині – можна поєднувати переваги одного та іншого виду палива.

Як потрібно вибирати генератор за потужністю

Венкон зазначає, що другий важливий параметр – це потужність генератора, кількість енергії, яку він може віддати. Від потужності залежить вартість, розміри, вага і витрата палива генератора, а впливає цей показник на те, яке обладнання він зможе живити.

Щоб визначити потрібний варіант, підсумуйте споживані потужності всього обладнання, яке буде працювати від генератора одночасно, і додайте запас близько 10-20 %. Якщо потрібно заощадити та купити генератор з меншою потужністю, то визначте тільки необхідне обладнання, яке він буде живити (наприклад, світло, інтернет, обігрів, водопровід) або використовуйте якесь навантаження по черзі, а не одночасно (але тоді витрата палива збільшується).

Який генератор за типом установки рекомендує Венкон

Залежно від умов експлуатації виберіть відповідний вам тип установки. Генератори можуть бути трьох видів:

Стаціонарний. Більше підходить для офісу. Генератор монтується на своєму місці, захищеному від опадів, сонця, вандалізму. Може бути закріплений до землі або інших поверхонь. Може бути частиною системи безперебійного живлення і вмикатися автоматично. Переносний. Варіант для дому та офісу. Генератор може переноситися з місця зберігання на місце роботи. Він оснащений ручками або колесами. Вмикається тільки тоді, коли потрібно, а потім знову поміщається на зберігання. Переносний. Також підійде для офісу і дому, зазвичай це малопотужні легкі бензинові моделі. У них є ручка для перенесення, яка дозволяє без зусиль одній людині помістити пристрій на місце роботи.

Порти та фазність генераторів

Якщо генератор буде використовуватися для живлення в моменти відключення, то зазвичай підходить однофазна модель на 220 В з побутовими розетками. Якщо він буде використовуватися як резервне джерело живлення, яке буде вмикатися автоматично при втраті електрики в мережі, то може бути необхідний трифазний на 400 В.

Кількість портів і розеток вибирається, виходячи з потреб. Зверніть увагу, що деякі моделі оснащуються і портами постійного струму, наприклад, USB або прикурювачами.

Якщо хочете купити генератор для бізнесу або дому, зверніться до Vencon.ua. Там вам нададуть консультації, великий вибір, зручні способи оплати та отримання.