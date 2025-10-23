Головна Київ Новини
Кличко заявив про найскладніший опалювальний сезон для Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Кличко заявив про найскладніший опалювальний сезон для Києва
Київрада планує ухвалити звернення до Верховної Ради щодо збільшення видатків на зміцнення обороноздатності Києва
фото: Київська міська рада

Мер столиці заявив, що Київрада має ухвалити важливі рішення

Сьогодні Київрада планує ухвалити необхідні й важливі в ситуації атак ворога на знищення критичної інфраструктури бюджетні рішення, які дадуть можливість реалізувати додаткові заходи зважаючи на різні безпекові сценарії. Також столичні депутати планують звернутися до Верховної Ради щодо збільшення видатків на зміцнення обороноздатності Києва. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив на початку засідання Київради, інформує «Главком».

Кличко наголосив, що столиця перебуває на порозі опалювального сезону, четвертого в умовах воєнного стану. За словами мера, влада готувалася до нього, враховуючи досвід попередніх складних років: ремонтували найзношеніші та пошкоджені ворогом ділянки мереж. Проводили гідравлічні випробування, ремонт і оснащення котелень, збільшили запас незалежних джерел живлення, мобільних котелень, впроваджували і співфінансували програму енергостійкості житлових будинків, створювали захист енергооб»єктів, відповідно до вимог Генштабу ЗСУ.

Мер наголосив, що сьогодні перед містом стоїть виклик проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону, бо ворог особливо оскаженіло та систематично робить усе, щоб рознести, знищити критичну інфраструктуру і в цій аномальній ситуації складно працювати силам ППО.

«Ситуація дуже складна… І тут час не політичних заяв, а демонстрації здатності швидко й ефективно діяти, виходячи з нових обставин», – наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці повідомив, що Київрада має сьогодні ухвалити необхідні й важливі в ситуації атак ворога на знищення критичної інфраструктури бюджетні рішення, які дадуть можливість реалізувати додаткові заходи зважаючи на різні безпекові сценарії.

«Зокрема, йдеться про реконструкцію системи водовідведення та водопостачання шляхом впровадження альтернативних та/ або резервних джерел живлення. А саме додатковими до тих, що маємо, генераторами для забезпечення водовідведення. Кошти нам доведеться перерозподіляти з інших запланованих статей», – наголосив Віталій Кличко.

За словами мера столиці, Київрада планує ухвалити й звернення до Верховної Ради щодо збільшення видатків на зміцнення обороноздатності Києва.

«Йдеться якраз про кошти, які цинічно відібрали у столиці. Київрада звертається, щоб ці кошти були зараховані до загального фонду бюджету столиці. Та були використані виключно за такими напрямами: на забезпечення фінансування посиленого захисту інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту. Інших об’єктів, що мають вплив на забезпечення життєдіяльності столиці. На забезпечення фінансування посиленого захисту військових об’єктів та майна, об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, розташованих у межах Києва. А також на забезпечення фінансування посилення сил і засобів протиповітряної оборони столиці, – зазначив мер міста.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками.  У ніч на 22 жовтня в Києві також лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

