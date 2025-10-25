Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міністерка енергетики анонсувала початок опалювального сезону

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Міністерка енергетики анонсувала початок опалювального сезону
Місцева влада отримала сигнал від уряду щодо готовності до оперативного запуску опалення
фото з відкритих джерел

Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила, що «затягувань опалювального сезону не буде»

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчими днями. Уряд не планує затягувати це питання, а місцеві органи влади готові приймати рішення про подачу тепла до будинків громадян. Про це заявила Міністр енергетики України Світлана Гринчук, пише «Главком».

Глава Міненерго зазначила, що з огляду на зниження температури, тепло має надійти в оселі українців найближчим часом.

«Затягувань з боку уряду цього питання точно не буде. Я думаю, що в найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах», – повідомила Світлана Гринчук.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Місцева влада отримала сигнал від уряду щодо готовності до оперативного запуску опалення, щойно погодні умови вимагатимуть цього.

Як відомо, постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. 

«Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі «опалювальний період»). Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в періодів постачання природного газу», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року. «Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться. Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад три доби.

Нагадаємо, з 11 жовтня у Львові проводять одночасну перевірку всіх ресурсів міста для альтернативного водо-, електропостачання та опалення. Містян попередили про можливі незручності.

До слова, Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону – 31 березня 2026 року.

Читайте також:

Теги: Міненерго опалювальний сезон опалення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна готується до опалювального сезону: у сховища закачають понад 13 млрд куб. м газу
Скільки газу треба Україні, аби пережити зиму? Дані Міненерго
30 вересня, 11:49
На об'єктах Чорнобильської АЕС відновлено електропостачання
Міненерго: на об'єктах Чорнобильської АЕС відновлено електропостачання
1 жовтня, 23:09
Ці чоловіки віддали своє життя, виконуючи важливу роботу для відновлення енергопостачання в Україні
Міненерго розповіло про енергетиків, яких вбила Росія на Чернігівщині
12 жовтня, 04:28
Кабмін вніс зміни у графік
Коли почнеться опалювальний сезон? Кабмін вніс зміни
13 жовтня, 13:37
Рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування
Опалювальний сезон в Україні почнеться у плановому режимі – Міненерго
13 жовтня, 15:37
Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону
Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня
8 жовтня, 21:05
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв наголосив, що ключові об’єкти енергетики, де це передбачено вимогами, мають захист
На київських ТЕЦ відсутній захист? КМДА відреагувала на скандал у мережі
10 жовтня, 17:55
Влада намагатиметься макимально відстрочити початок опалювального сезону
Нардеп засмутив прогнозом на опалювальний сезон
11 жовтня, 20:53
«Росіяни не гребують атакувати бригади ремонтників, енергетиків, які намагаються якомога швидше заживити споживачів», – наголосила міністерка
Міненерго зробило заяву про ситуацію в енергосистемі України
12 жовтня, 21:29

Суспільство

Міністерка енергетики анонсувала початок опалювального сезону
Міністерка енергетики анонсувала початок опалювального сезону
Поліг під час бою з окупантами на Донеччині. Згадаймо Олексія Карасьова
Поліг під час бою з окупантами на Донеччині. Згадаймо Олексія Карасьова
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2025: традиції та молитва
Він – предок, він – підліток, а вона – …? Чи є феменітиви до таких слів: пояснення мовознавиці
Він – предок, він – підліток, а вона – …? Чи є феменітиви до таких слів: пояснення мовознавиці

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua