Міністерка енергетики анонсувала початок опалювального сезону

Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила, що «затягувань опалювального сезону не буде»

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчими днями. Уряд не планує затягувати це питання, а місцеві органи влади готові приймати рішення про подачу тепла до будинків громадян. Про це заявила Міністр енергетики України Світлана Гринчук, пише «Главком».

Глава Міненерго зазначила, що з огляду на зниження температури, тепло має надійти в оселі українців найближчим часом.

«Затягувань з боку уряду цього питання точно не буде. Я думаю, що в найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах», – повідомила Світлана Гринчук.

Місцева влада отримала сигнал від уряду щодо готовності до оперативного запуску опалення, щойно погодні умови вимагатимуть цього.

Як відомо, постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках.

«Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі «опалювальний період»). Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в періодів постачання природного газу», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року. «Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться. Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад три доби.

Нагадаємо, з 11 жовтня у Львові проводять одночасну перевірку всіх ресурсів міста для альтернативного водо-, електропостачання та опалення. Містян попередили про можливі незручності.

До слова, Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону – 31 березня 2026 року.