Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині

За словами пресслужби ДТЕК, окупанти завдали енергообʼєкту значних пошкоджень

Уночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14,2 тис. родин. «Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу», – наголосила пресслужба ДТЕК.

Нагадаємо, упродовж усієї ночі російські загарбники завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Наразі масована атака продовжується.

Наразі у більшості областей України запроваджені аварійні відключення. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Київ балістикою та ударними дронами. Також уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

Крім того, ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти у Миргородському районі.

До слова, окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.