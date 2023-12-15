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На Хмельниччині суд виніс вирок солдату за дезертирство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Хмельниччині суд виніс вирок солдату за дезертирство
Військовий самовільно покинув військову частину та поїхав до себе додому у Шепетівку Хмельницької області
фото з відкритих джерел

Засуджений майже рік перебував за межами військової частини

У Хмельницькій області суд покарав військового позбавленням волі на 5 років за те, що він втік з військової частини. Про це йдеться у вироку Ярмолинецького районного суду від 13 грудня.

Повідомляється, що чоловік був призваний на військову службу 20 червня 2022 року. Цього ж дня він був зарахований до особового складу однієї з військових частин.

Вже через декілька місяців, а саме 13 вересня, військовий самовільно покинув військову частину та поїхав до себе додому у Шепетівку Хмельницької області. Зазначається, що виявили і затримали його майже через рік – 8 вересня 2023 року.

У суді чоловік свою вину у скоєному визнав повністю та щиро розкаявся. Свою втечу зі служби він пояснив загостренням шкірної хвороби через погані умови проживання. Військовий сказав, що не міг отримувати потрібне йому лікування на службі, тому вирішив втекти. Майже рік він жив у своїй домівці, а періодично – у друзів.

Суд оцінив вчинок чоловіка як такий, що знижує рівень військової дисципліни та бойову готовність Збройних сил України. Зазначається, що з моменту затримання військовий весь час перебуває під вартою.

Розглянувши матеріали справи суд визнав солдата винним у дезертирстві та призначив йому п’ять років ув’язнення. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Чернігівщині до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через пораду брата та «істерику дитини».

До слова, вручення повісток мешканцям сіл відбувається частіше, аніж у містах через корупційну складову та складність пошуку людини за місцем реєстрації.

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Теги: солдат суд Хмельниччина військові в'язниця

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