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Україна продовжила обмеження на торгівлю з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна продовжила обмеження на торгівлю з РФ
У грудні 2015 року уряд ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з Росією
фото з відкритих джерел

Уряд продовжив на рік заборону на ввезення в Україну товарів російського походження

Кабінет міністрів продовжив ще на один рік дію заборону ввезення в Україну товарів походженням з Російської Федерації. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram.

Дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» продовжено до 31 грудня 2024 року. (включно).

Також уряд продовжив дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1146 «Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації» до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, у грудні 2015 року уряд ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з Росією. Це відбулося через те, що Росія з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України, у зв`язку з чим до товарів українського походження почало застосовуватися ввізне мито.

Зокрема, постановою №1147 заборонявся широкий спектр російських товарів, як промислових, так продовольчих. Постанова №1146 встановила ставки ввізного мита щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ. Обидва документи продовжуються кожен рік у грудні.

Як повідомлялося, Європейський Союз ввів в дію новий, 12-ий, пакет санкції проти Росії.

До слова, Сполучені Штати Америки будуть вимагати від вантажовідправників більшої прозорості щодо їхніх угод з російською нафтою, у спробі забезпечити дотримання санкцій проти РФ.

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Теги: росія санкції імпорт торгівля

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