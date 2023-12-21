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Глава Вищої кваліфікаційної комісії суддів відреагував на чутки про паспорт РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава Вищої кваліфікаційної комісії суддів відреагував на чутки про паспорт РФ
За словами Ігнатова, вчора до нього надійшов лист від Служби зовнішньої розвідки з інформацією про те, що він нібито має російське громадянство
фото з відкритих джерел

Ігнатов заявив, що раніше мав радянський паспорт, але «без російської чи української відмітки»

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Роман Ігнатов заперечує інформацію про наявність в нього російського громадянства, а також заявляє про провокації, що готуються проти службовців ВККС. Про це він сказав під час брифінгу.

За словами Ігнатова, вчора до нього надійшов лист від Служби зовнішньої розвідки з інформацією про те, що він нібито має російське громадянство.

«Я сам звернувся (за роз’ясненням – «Главком») до певних правоохоронних органів, які відповідають за державну безпеку. Отримав різні відповіді. Один орган відповів, що він не володіє інформацією, інший – що я маю російське громадянство, не навівши жодних доказів. Коли я проходив до ВККС, мене двічі перевіряли. Перший раз відкрито, другий – таємно. Було отримано дані, що ніколи я російського громадянства не мав. Якщо я маю, будь ласка, покажіть мені паспорт, хоч щось покажіть. Але нічого немає», – заявив глава Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Ігнатов сказав, що раніше мав радянський паспорт, але «без російської чи української відмітки», тобто був особою без громадянства. Він сказав, що має всі документи для підтвердження цього та, за його словами, отримав український паспорт в 1996 році.

«15 вересня цього року відносно мене було незаконно внесено в ЄРДР відомості за державну зраду під час воєнного стану за обставинами 2014 року, обставинами мого перебування в полоні. ВККС – орган, який має бути політично нейтральним. Це обов’язкова умова. У зв’язку з цим я відмовлявся від зустрічей, які мені пропонували. Після того у мене почалися проблеми», – пояснив очільник ВККС.

Як зазначив Ігнатов, однією з проблем є внесення відомостей щодо нього в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

«За заявою нардепа, який мене навіть не знає, який взагалі нічого не знає про мій полон. Через 9 років він подає таку заяву принаймні до двох служб (СБУ та Державне бюро розслідувань – «Главком»). СБУ відмовляє йому у внесенні відомостей, бо немає ознак державної зради. А інше відомство вносить відомості до ЄРДР по статті 111 і проводить розслідування – за обставин, які були ще у 2014 році, тобто коли не було воєнного стану», – зазначив глава Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Крім того, Ігнатов заявив про провокації, що готуються проти службовців ВККС, а також попросив про посилену охорону.

«У мене, як  у голови Комісії, є інформація від компетентних людей, що готуються провокації та тиск і на інших держслужбовців ВККС, що пов’язано з кваліфікаційними процедурами. Я розумію, що в мене зараз можуть виникнути проблеми. Я звертаюсь до поліції та інших органів із проханням, щоб мені надали посилену охорону. Я знаю, з чим це пов’язано. І я знаю, що може бути після цієї пресконференції зі мною», – зазначив Ігнатов.

Нагадаємо, зранку 21 грудня ЗМІ повідомили, що Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби безпеки, у якому йдеться, що голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство

Зазначимо, Ігнатова обрали головою ВККС у червні цього року. Призначення всіх членів ВККС було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

Як повідомлялося, починаючи із 13 листопада Вища кваліфікаційна комісія суддів України відновила кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді.

Теги: суд громадянство паспорт СБУ

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