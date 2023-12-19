Офіс президента заявив про розробку спільно з ЄС 13-го пакету санкцій проти РФ

Заступник глави Офісу президента анонсував персональні санкції щодо росіян

Україна та Євроський Союз вже розпочали роботу над наступним, 13-м пакетом санкцій проти РФ. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

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За його словами, пропозиції щодо нового пакету санкцій були доведені до відома Європейської комісії.

«Коли президент говорив з Урсулою фон дер Ляєн ще минулого тижня, ми вже розуміли, які позиції не увійдуть до 12-го пакету. Ми говоримо – не забувайте про ті позиції, які досі не увійшли. Не забувайте про персональні санкції», – зазначив заступник глави Офісу президента.

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Жовква додав, що далеко не всі російські «пропагандисти, актори, художники, які вільно подорожують країнами ЄС, отримали персональні санкції». За його словами, є «списки та докази діяльності на благо країни-агресора»

Нагадаємо, 18 грудня Європейський Союз ввів в дію новий, 12-ий, пакет санкцій проти Росії. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у ньому міститься «потужний набір нових списків і економічних заходів», які ще більше послаблять російську військову машину.

До слова, Україна пішла на поступки Австрії заради 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Австрія перестала блокувати санкційний пакет після того, як Україна погодилася прибрати банк Raiffeisen Bank International (RBI) із чорного списку «міжнародних спонсорів війни».