Стало відомо, за яку суму Україна купила «Сенс банк»

Тепер Мінфінан має укласти договір купівлі-продажу акцій банку та передбачити видатки на придбання банку та його утримання

Кабінет міністрів України прийняв рішення купити у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ «Сенс банк», рішення про націоналізацію якого було прийнято Національним банком України напередодні, у повному обсязі за одну гривню. Відповідну постанову затверджено урядом 21 липня.

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«Держава в особі Міністерства фінансів придбаває у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ «Сенс банк» у повному обсязі за одну гривню. Органом управління корпоративними правами за акціями АТ «Сенс банк», що належать державі, є Міністерство фінансів», – йдеться в документі.

Згідно з урядовою постановою, Мінфін запропонував визначити Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім’я держави, на який будуть зараховані/переказані права на акції АТ «Сенс банк».

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Тепер Міністерство фінансів має укласти договір купівлі-продажу акцій банку та передбачити видатки на придбання банку та його утримання.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням виконавчої дирекції 21 липня уже запровадив у АТ «Сенс банк» (колишній Альфа-банк) тимчасову адміністрацію.

«Станом на зараз Фонд забезпечує стабільну операційну діяльність Банку. Сервіси для фізичних осіб працюють у звичайному режимі. Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах для фізичних осіб доступні у рамках звичних, встановлених регулятором та банком лімітів, без додаткових обмежень зі сторони Фонду. Також без обмежень приймаються платежі юридичних осіб», – зазначили в Фонді.

Також зазначається, що після рішення уряду про придбання банку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів після отримання Фондом відповідного рішення Кабінету міністрів України.

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«Сенс Банк» – це колишній «Альфа-банк». Він став найбільшим в Україні банком, який належить підсанкційним особам, а саме – Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Ще в березні 2023 року Нацбанк визнав ділову репутацію акціонерів «Сенс Банку» небездоганною та заборонив їм брати участь в управлінні банком. А вже у травні Верховна Рада ухвалила законопроект для націоналізації підприємства, який дозволяє передавати у власність держави банки, що належать підсанкційним особам. Фрідман, Авен та Косогов не можуть продати свої акції, оскільки проти них запровадили західні обмеження.

Нагадаємо, вчора Національний банк України ухвалив рішення вивести з ринку «Сенс Банк».