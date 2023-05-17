Медики виявили групу продуктів, які зменшують рівень стресу

Боротися із цим станом допомагає вживання більшої кількості фруктів та овочів

Така недуга, як розлади психіки, все більше поширюється по всьому світу. Часто їх причиною є постійний стрес, який при регулярному впливі чинить на організм вкрай негативний вплив.

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Раціон допомагає знизити рівень стресу. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Clinical Nutrition, боротися з цим станом допомагає вживання більшої кількості фруктів та овочів.

Вчені з австралійського університету Едіт Коуен проаналізували дані анкет загалом 8 689 осіб із середнім віком 47,4 року. Вони цікавилися харчовими навичками учасників, а також рівнем стресу.

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Експерти виявили, що у людей, які споживали велику кількість фруктів та овочів, рівень стресу був на 10% нижчим, ніж у людей, які майже не споживали ці продукти.

«Попередні дослідження показали зв'язок між споживанням фруктів та овочів та стресом у молодих людей, але ми вперше бачимо аналогічні результати у дорослих різного віку. Результати дослідження підкреслюють, що для людей важливо дотримуватися дієти, багатої на фрукти та овочі, щоб мінімізувати стрес», – каже провідний дослідник Сімоне Радавеллі-Багатіні.

Вона пояснила, що багато поживних речовин, що містяться у фруктах та овочах, пов'язані з нижчим рівнем запалення та окислювального стресу.