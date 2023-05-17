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Медики виявили групу продуктів, які зменшують рівень стресу

glavcom.ua
Медики виявили групу продуктів, які зменшують рівень стресу
Вчені проаналізували дані анкет загалом 8 689 осіб із середнім віком 47,4 року
Фото з відкритиж джерел

Боротися із цим станом допомагає вживання більшої кількості фруктів та овочів

Така недуга, як розлади психіки, все більше поширюється по всьому світу. Часто їх причиною є постійний стрес, який при регулярному впливі чинить на організм вкрай негативний вплив.

Раціон допомагає знизити рівень стресу. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Clinical Nutrition, боротися з цим станом допомагає вживання більшої кількості фруктів та овочів. 

Вчені з австралійського університету Едіт Коуен проаналізували дані анкет загалом 8 689 осіб із середнім віком 47,4 року. Вони цікавилися харчовими навичками учасників, а також рівнем стресу. 

Експерти виявили, що у людей, які споживали велику кількість фруктів та овочів, рівень стресу був на 10% нижчим, ніж у людей, які майже не споживали ці продукти. 

«Попередні дослідження показали зв'язок між споживанням фруктів та овочів та стресом у молодих людей, але ми вперше бачимо аналогічні результати у дорослих різного віку. Результати дослідження підкреслюють, що для людей важливо дотримуватися дієти, багатої на фрукти та овочі, щоб мінімізувати стрес», – каже провідний дослідник Сімоне Радавеллі-Багатіні. 

Вона пояснила, що багато поживних речовин, що містяться у фруктах та овочах, пов'язані з нижчим рівнем запалення та окислювального стресу.

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Теги: здоров'я продукти овочі фрукти імунітет

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