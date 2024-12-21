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Наскільки скоротилося металургійне виробництво під час війни? Операційний директор «Метінвесту» назвав цифру

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Наскільки скоротилося металургійне виробництво під час війни? Операційний директор «Метінвесту» назвав цифру

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Рік для металургії був важким – ціни на продукцію впали на 30-40%, а залучення іноземних кредитів неможливе через високі ризики. Попри це, компанія Метінвест Ахметова змогла вийти на 75% потужності своїх підприємств, і вже планує інвестиції, які допоможуть після перемоги відразу запустити процеси модернізації. Про це розповів операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко в інтерв’ю ThePage.

«Якщо говорити про металургію, Групі вдалося зберегти у виробництві п'ять доменних печей – три на «Запоріжсталі» і дві на «Каметсталі», – та всю лінійку прокату. Ці металургійні заводи вийшли приблизно на 75% потужності порівняно з ситуацією до повномасштабного вторгнення. З урахуванням зруйнованих комбінатів у Маріуполі металургійне виробництво Метінвесту сьогодні становить близько 35-40% від довоєнних обсягів. Металурги підтримують такі обсяги виробництва внаслідок того, що у нас відкрився експорт через морські порти», – каже Мироненко.

Він уточнив, що рік компанія починала із досить скромними очікуваннями щодо виробництва – близько 1 млн т залізорудної сировини на місяць. Але робота портів забезпечила сталий попит від металургів в Україні, і на кінець року вдалося вийшли на 1,6 – 1,7 млн т на місяць – втім, це лише 40-50% потужності проти 2021 року.

«Сьогодні працюють три гірничозбагачувальні комбінати Групи. Ми були вимушені вивести в простій Інгулецький комбінат — через високі тарифи на імпортну електроенергію під час знеструмлень. Через специфіку виробничого ланцюга й великі енергозатрати підтримувати його роботу стало неефективно. Усіх працівників з Інгульця розподіляємо по інших підприємствах Групи у Кривому Розі, щоб не втратити кістяк людей і мати змогу відновити виробництво, щойно з’являться умови для цього», - каже Мироненко.

Він також зауважив, що поки в Україні тримає велика війна, неможливо інвестувати в країну великі кошти через безпекові ризики, та неможливість залучення кредитного фінансування на територію, де відбуваються бойові дії. «Ми обрали стратегію з підтримання основного обладнання в належному стані. У 2024-му обсяг інвестицій сягнув близько $670 млн на всіх наших виробничих майданчиках: Кривий Ріг, Кам'янське, Запоріжжя і Покровськ. Також ми виконуємо всі планові ремонтні роботи, і робимо певні інвестиції, які дають нам змогу швидко стартувати з великими проєктами, як тільки це стане можливо», – резюмував Мироненко.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова».

Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Теги: металургія фінансування Кривий Ріг війна експорт інвестиції Запоріжжя

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