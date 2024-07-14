Скільки українців не встигнуть оновити дані в ТЦК: нардеп назвав цифру

Кожен військовозобов'язаний віком від 18 до 60 років повинен оновити свої облікові дані до 16 липня

Кількість військовозобов'язаних українців, які не змогли оновити дані, буде сягати декількох мільйонів

Близько 6-7 мільйонів українців не встигнуть оновити дані в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки до 17 липня, як цього вимагає закон. Про це заявив народний депутат Олег Синютка, повідомляє «Київ 24» .

«Є рішення, яке, напевне, ніхто не буде змінювати, що внаслідок неоновлення даних на людей, які не оновили дані, будуть накладені штрафи. Вони є достатньо високими і тому, мені здається, сьогодні треба проаналізувати повністю всі дані», – зазначив нардеп.

За підрахунками Синютки, кількість військовозобов'язаних українців, які не змогли оновити дані, буде сягати декількох мільйонів.

«Це, напевне, десь 6-7 мільйонів українців будуть мати неоновлені дані. Зрозуміло, що за наступних два дні вони не можуть це зробити», – вважає Синютка.

Депутат певен, що для того, аби людина була готова служити, її треба мотивувати, а не залякувати.

Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані.