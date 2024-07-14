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Скільки українців не встигнуть оновити дані в ТЦК: нардеп назвав цифру

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Скільки українців не встигнуть оновити дані в ТЦК: нардеп назвав цифру
Кожен військовозобов'язаний віком від 18 до 60 років повинен оновити свої облікові дані до 16 липня
фото: Depositphotos

Кількість військовозобов'язаних українців, які не змогли оновити дані, буде сягати декількох мільйонів

Близько 6-7 мільйонів українців не встигнуть оновити дані в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки до 17 липня, як цього вимагає закон.  Про це заявив народний депутат Олег Синютка, повідомляє «Київ 24» .

«Є рішення, яке, напевне, ніхто не буде змінювати, що внаслідок неоновлення даних на людей, які не оновили дані, будуть накладені штрафи. Вони є достатньо високими і тому, мені здається, сьогодні треба проаналізувати повністю всі дані», – зазначив нардеп.

За підрахунками Синютки, кількість військовозобов'язаних українців, які не змогли оновити дані, буде сягати декількох мільйонів.

«Це, напевне, десь 6-7 мільйонів українців будуть мати неоновлені дані. Зрозуміло, що за наступних два дні вони не можуть це зробити», – вважає Синютка.

Депутат певен, що для того, аби людина була готова служити, її треба мотивувати, а не залякувати.

Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. 

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Теги: депутат закон мобілізація

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