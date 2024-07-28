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Чи можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років: пояснення ТЦК

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років: пояснення ТЦК
фото з відкритих джерел

Згідно з законодавством з квітня 2024 року немає статусу «обмежено придатний». Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними

Чоловіків віком від 18 до 25 років в окремих випадках можуть мобілізувати. Про це повідомляє Одеський ТЦК та СП.

«Дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати», – пояснили у ТЦК.

Випадки, коли можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років

  • Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;
  • Якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;
  • Визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

Згідно з законодавством з квітня 2024 року немає статусу «обмежено придатний». Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати наступні статуси:

  • Придатний до служби;
  • Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;
  • Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • Тимчасово непридатний – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків;
  • Непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

«Це – норми чинного законодавства», – наголосили у Одеському ТЦК та СП.

Нагадаємо, серед українців, які оновили свої військово-облікові дані, передусім призиватимуть до війська тих, хто має військово-облікову спеціальність, найбільш потрібну для роботи у лавах Сил оборони. Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю nv.ua.

За словами Лазуткіна, наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає.

До слова, у застосунку «Резерв+» зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа. 

Також повідомлялося, що поки що Міністерство оборони України не планує впроваджувати повістки в мобільний застосунок для військовозобов'язаних «Резерв+».

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Теги: документи чоловік звільнення мобілізація бронювання від мобілізації

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