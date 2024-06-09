Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. Повний перелік змін

Тепер забронювати можна до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики

Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ оприлюднений на урядовому порталі.

Бронювання працівників енергетики та оборонки

Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Як зазначив заступник міністра економіки України Ігор Фоменко, це не нова модель бронювання. Уряд модернізував чинну постанову № 76. Крім оновлення постанови, спільно з бізнесом та експертним середовищем напрацьовуються нові підходи до бронювання.

«Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100 % працівників. Таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики – забезпечувати людей теплом та електроенергією. Крім того, ми збільшуємо терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року, дозволяємо бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна. А також запроваджуємо електронне бронювання», – розповів Фоменко.

Зміни до постанови № 76 передбачають, зокрема:

бронювання 100 % працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

бронювання 100 % працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

бронювання 100 % працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва.

Бронювання правоохоронців та працівників ДСНС

Військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в Національній поліції чи ДСНС, підлягають бронюванню в обсягах не більш як 50% кількості військовозобов'язаних працівників у такому органі.

При цьому кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, ухваленим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ.

Таку саму 50-відсоткову квоту бронювання, але без винятків, установлено і для військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, органах прокуратури, БЕБ, Службі судової охорони, у судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, зокрема й для працівників патронатних служб.

Військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в Державній кримінально-виконавчій службі, підлягають бронюванню в обсязі не більш як 50%. Така ж квота встановлена для військовозобов'язаних у Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань.

Військовозобов'язані, які працюють на штатних посадах патронатної служби в судах, що мають виключну підсудність, а також у судах, уповноважених надавати дозвіл на проведення розвідувального заходу згідно із законом «Про розвідку», підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Бронювання через портал «Дія»

Уряд також затвердив механізм бронювання через портал «Дія», над яким наразі починає роботу профільне міністерство. Постанова передбачає, що:

міністерства, ОВА вноситимуть до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників. керівники чи уповноважені особи установи (органу влади, підприємства, організації) подаватимуть через портал «Дія» списки військовозобов’язаних, яких потрібно забронювати. перевірка даних військовозобов’язаного через реєстри відбуватиметься онлайн. При цьому військовозобов’язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають бути у реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг». у разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим. Керівник підприємства чи уповноважена особа отримує сповіщення про це в особистому кабінеті на порталі «Дія». Дані про бронювання працівника оновляться у застосунку «Резерв+».

Людина також може отримати паперове підтвердження бронювання. А також за бажання подати документи на бронювання у паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

За словами Фоменка, зміни до постанови наразі не змінюють критерії бронювання та етапи процедури. Водночас триває робота із бізнесом над системним оновленням підходів.

«Як і раніше міністерства та ОВА визначають підприємства критично важливими, подають дані на перевірку Міноборони й лише опісля – в Мінекономіки. Мінекономіки самостійно не визначає, які компанії мають бути заброньовані, а які – ні. А проводить перевірку правових підстав надання відстрочки та видає наказ про бронювання», – зазначив Фоменко.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про бронювання 90% працівників ДСНС та Національної поліції України. А 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.