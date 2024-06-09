Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. Повний перелік змін

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. Повний перелік змін
Уряд модернізував чинну постанову № 76
фото: censor.net

Тепер забронювати можна до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики

Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ оприлюднений на урядовому порталі.

Бронювання працівників енергетики та оборонки

Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Як зазначив заступник міністра економіки України Ігор Фоменко, це не нова модель бронювання. Уряд модернізував чинну постанову № 76. Крім оновлення постанови, спільно з бізнесом та експертним середовищем напрацьовуються нові підходи до бронювання.

«Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100 % працівників. Таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики – забезпечувати людей теплом та електроенергією. Крім того, ми збільшуємо терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року, дозволяємо бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна. А також запроваджуємо електронне бронювання», – розповів Фоменко.

Зміни до постанови № 76 передбачають, зокрема:

  • бронювання 100 % працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;
  • бронювання 100 % працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;
  • бронювання 100 % працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва.

Бронювання правоохоронців та працівників ДСНС

Військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в Національній поліції чи ДСНС, підлягають бронюванню в обсягах не більш як 50% кількості військовозобов'язаних працівників у такому органі.

При цьому кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, ухваленим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ.

Таку саму 50-відсоткову квоту бронювання, але без винятків, установлено і для військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, органах прокуратури, БЕБ, Службі судової охорони, у судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, зокрема й для працівників патронатних служб.

Військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в Державній кримінально-виконавчій службі, підлягають бронюванню в обсязі не більш як 50%. Така ж квота встановлена для військовозобов'язаних у Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань.

Військовозобов'язані, які працюють на штатних посадах патронатної служби в судах, що мають виключну підсудність, а також у судах, уповноважених надавати дозвіл на проведення розвідувального заходу згідно із законом «Про розвідку», підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Бронювання через портал «Дія»

Уряд також затвердив механізм бронювання через портал «Дія», над яким наразі починає роботу профільне міністерство. Постанова передбачає, що:

  1. міністерства, ОВА вноситимуть до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників.
  2. керівники чи уповноважені особи установи (органу влади, підприємства, організації) подаватимуть через портал «Дія» списки військовозобов’язаних, яких потрібно забронювати.
  3. перевірка даних військовозобов’язаного через реєстри відбуватиметься онлайн. При цьому військовозобов’язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають бути у реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг».
  4. у разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим. Керівник підприємства чи уповноважена особа отримує сповіщення про це в особистому кабінеті на порталі «Дія». Дані про бронювання працівника оновляться у застосунку «Резерв+».

Людина також може отримати паперове підтвердження бронювання. А також за бажання подати документи на бронювання у паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

За словами Фоменка, зміни до постанови наразі не змінюють критерії бронювання та етапи процедури. Водночас триває робота із бізнесом над системним оновленням підходів.

«Як і раніше міністерства та ОВА визначають підприємства критично важливими, подають дані на перевірку Міноборони й лише опісля – в Мінекономіки. Мінекономіки самостійно не визначає, які компанії мають бути заброньовані, а які – ні. А проводить перевірку правових підстав надання відстрочки та видає наказ про бронювання», – зазначив Фоменко.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про бронювання 90% працівників ДСНС та Національної поліції України. А 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Теги: війна мобілізація військовозобов'язаний бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни готували в Україні всі види диверсій
Росія втратила в Україні більшість своїх агентурних мереж
6 червня, 17:56
Путін погрожує асиметричними ударами: чого чекати Заходу?
Асиметричні відповіді від Росії. Що стоїть за новими заявами Путіна?
6 червня, 12:07
Ідентифікаційний код чоловікам автоматично присвоюватиме реєстр «Оберіг»
ТЦК присвоюватимуть кожному чоловіку спеціальний код: що він означає
16 травня, 13:39
Стефанчук зазначив: необхідно забезпечити рівноправність усіх громадян перед своїми обов’язками захищати батьківщину
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Київський метрополітен відчуває значний кадровий голод
Метро у Києві змінює режим роботи
30 травня, 13:02
Аналітики фіксують відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську
Росіяни намагаються створити буферну зону на Харківщині – ISW
14 травня, 07:41
Згідно з неофіційними джерелами, приблизно 600-800 людей зі Шрі-Ланки перебувають у Росії
Міністр оборони Шрі-Ланки поїде до Росії шукати громадян, яких завербували на війну проти України
17 травня, 03:23
Протягом останніх днів спостерігається динаміка руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею
Останній день перед новою мобілізацією. Прикордонна служба пояснила черги на кордоні
17 травня, 20:07
Розміщення ППО, боротьба з «орланами» та проблеми зі світлом: Зеленський провів Ставку
Розміщення ППО, боротьба з «орланами» та проблеми зі світлом: Зеленський провів Ставку
4 червня, 19:31

Суспільство

Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. Повний перелік змін
Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. Повний перелік змін
Уряд планує ввести електронні направлення на ВЛК: хто зможе їх отримати
Уряд планує ввести електронні направлення на ВЛК: хто зможе їх отримати
Загинув, допомагаючи пораненому побратиму вийти з оточення. Згадаймо Романа Гвоздецького
Загинув, допомагаючи пораненому побратиму вийти з оточення. Згадаймо Романа Гвоздецького
Скільки жінок служать у ЗСУ: дані Міноборони
Скільки жінок служать у ЗСУ: дані Міноборони
Грози у низці областей, до 28° тепла: прогноз погоди на 9 червня
Грози у низці областей, до 28° тепла: прогноз погоди на 9 червня
У полоні 90% українських військових зазнають фізичних або моральних тортур – генпрокурор
У полоні 90% українських військових зазнають фізичних або моральних тортур – генпрокурор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
На мера-колаборанта, який здав українське місто ворогу, здійснено замах
50K
Ухилянтів, які незаконно виїхали, повертають назад: прикордонники розповіли подробиці
48K
П'ять військових частин не взяли: чоловік вигадав, що говорити, аби уникнути служби
38K
«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
9205
Священник, який 10 років служив у Московській церкві, розповів, що змусило його перейти до ПЦУ
8824
9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
Вчора, 15:13
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
Вчора, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
7 червня, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
7 червня, 06:56

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua