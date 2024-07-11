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Стефанішина розповіла, скільки жінок виконують бойові завдання на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стефанішина розповіла, скільки жінок виконують бойові завдання на фронті
Понад 10 тис. жінок виконують бойові завдання на лінії фронту
фото з відкритих джерел

У лавах Збройних сил України служать понад 67 тис. жінок

Українці протистоять російській агресії як єдиний народ, і жінки і чоловіки. Все більше жінок служать у силах оборони, і наразі понад 10 тис. жінок виконують бойові завдання на лінії фронту. Про це повідомила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За словами Стефанішиної, роль жінок важлива й у відновленні країни, зокрема для розвитку економічного потенціалу України.

«Ми також переосмислили роль жінок у відновленні та реконструкції України. Вже маємо велику програму, яка передбачає, що жінки матимуть більше доступу та будуть активно залучені до процесу відновлення й реконструкції», – зазначила вона.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець анонсував великий обмін, під час якого Україна планує повернути жінок-військовополонених.

Як повідомлялося, станом на початок червня через мобільний застосунок «Резерв+» 1 371 000 українців оновили свої дані. Серед них було 190 тис. жінок

До слова, за даними заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, у лавах Збройних сил України служать понад 67 тис. жінок. З них 19 000 – цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями. 

До слова, країни НАТО нададуть понад $7 млн для підтримки жінок у ЗСУ. На ці кошти закуплять понад 10 тис. уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

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Теги: мобілізація жінка ЗСУ Ольга Стефанішина фронт війна

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