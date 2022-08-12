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Стало відомо, які моделі Bayraktar виготовлятимуться на українському заводі

Надія Клочко
glavcom.ua
Стало відомо, які моделі Bayraktar виготовлятимуться на українському заводі
Турецька компанія уже придбала земельну ділянку для будівництва заводу в Україні
фото з відкритих джерел

Прототип нового бойового безпілотника, який планують виробляти в Україні, представили у березні 2022 року

Турецька компанія Baykar має намір збудувати в Україні не просто завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й створювати на ньому нову модель – безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma. Про це розповів гендиректор Baykar Халук Байрактар в інтерв’ю Фонду «Повернись живим».

Очільник компанії-виробника «Байрактарів» заявив, що бачить Україну як стратегічного партнера, хоче зробити виробничою базою та має довгострокові плани щодо спільних проєктів.

Так, Baykar розпочала будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де планують виробляти всі системи: не лише фюзеляж, але й електроніку, програмне забезпечення тощо.

«У нас було таке бачення. У зв’язку з цим наші інвестиційні плани просуваються прямо зараз. Для цих угод ми перебуваємо на етапі планування проєкту. Незабаром ми також хочемо розпочати реальні інвестиції», — сказав Халук Байрактар.

Підприємець розповів, що у компанії вже є структура та технічна інженерна команда, яка працює на підтримку України.

«Наше бажання – щоб одного дня на заводі в Україні ми змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а також новий Bayraktar Kizilelma – безпілотний винищувач», – сказав він.

Bayraktar Kizilelma («червоне яблуко») – це реактивний надзвуковий малопомітний палубний БПЛА з українським двигуном, що розробляється турецькою оборонною компанією Baykar. Прототип нового бойового безпілотника показали у березні 2022 року.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar – вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва. Власники компанії мають намір реалізувати проєкт до кінця, оскільки це було майже їх особисте зобов'язання зробити це виробництво в Україні.

Президенти України та Туреччини 3 лютого підписали угоду про розширення виробництва ударних безпілотників «Байрактар». Угода стосується співпраці у сфері високих військових технологій.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков, одним із прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar саме в Україні. Також очікується, що буде створено навчальний центр, який готуватиме наших льотчиків з управління безпілотними дронами різних категорій.

Також міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що турецька компанія Baykar Makina тепер буде зосереджена на замовленнях для України.

Генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар запевнив, що компанія ніколи не продаватиме свої безпілотники «Байрактар» Росії. 

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Теги: Туреччина зброя завод безпілотник озброєння

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