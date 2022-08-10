Корбан розповів, які в нього стосунки із Коломойським

«Я не маю особливих претензій до пана Коломойського. Він мені просто не цікавий»

Позбавлений українського громадянства бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан запевнив, що не спілкується з олігархом Ігорем Коломойським з 2016 року. Про це політик заявив у інтерв’ю ВВС.

«Я не спілкуюсь із паном Коломойським багато років. По суті, після того, як він перестав бути губернатором Дніпропетровської області, у 2015 році. Я, відповідно, перестав у солідарність із ним бути його заступником у 15 році. В 16 році у нас стався з паном Коломойським розрив стосунків», – зазначив він.

Політик наголосив, що у нього з Коломойським «світоглядний конфлікт». Водночас Корбан додав, що особливих претензій до олігарха не має.

«Я про це говорив неодноразово, тобто цей розрив світоглядний, ми не посварилися через гроші чи через якусь власність, чи ще через якусь там матеріальну суперечку. Це світоглядний конфлікт. По-різному дивимося на країну, на людей, на інтереси, на цілі життя. Я не маю особливих претензій до пана Коломойського. Він мені просто не цікавий. Тобто, знаєте, я цю книгу ніби дочитав до кінця. Ось прочитав її останню сторінку», – сказав він.

Корбан обурився, що ЗМІ ставлять його в один ряд з Коломойським та проросійським політиком Вадимом Рабіновичем, яких також побавили громадянства.

«Сьогодні у мене немає стосунків з Коломойським, я не підтримував їх з того часу і навіть після того, як стала відома новина про те, що мене чомусь помістили між Коломойським та Рабіновичем. Але це такий, знаєте, медійний хід, я вважаю. Розумію, що якісь режисери це крутили… Очевидно, розраховуючи на те, що народ скаже: так це все олігархи. Тільки Корбан не олігарх.

Але чомусь хтось вирішив зробити таку хитрість, такий обман зору, я вважаю. Давайте Корбана поставимо між Коломойським та Рабіновичем. Для чого? Для того, щоб одразу дати посил громадськості: ось бачите, одного поля ягоди. Але не вийшло, не спрацювало. Якщо ви уважно подивіться та зробите моніторинг преси, фейсбуку, лідерів громадських думок, які висловилися з цієї проблеми, – ви побачите, що практично жоден із них не згадав ні про Коломойського, ні про Рабіновича. Усі писали про Корбана», – наголосив політик.

Нагадаємо, раніше голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), однак у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України. Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.