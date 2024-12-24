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Тігіпко допоміг Боголюбову і Коломойському врятувати порт «Боріваж» зі збитками для держави – Мартинов

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Тігіпко допоміг Боголюбову і Коломойському врятувати порт «Боріваж» зі збитками для держави – Мартинов
Термінал «Боріваж»

Олексій Мартинов – колишній партнер Коломойського та Богоболюва, ексакціонер і член наглядової ради Приватбанку

Приватбанк попри судову заборону та кримінальну справу за найнижчу ціну продав кредити ТОВ «Боріваж» компанії, пов’язаній з Сергієм Тігіпко. Про це заявив колишній акціонер і член наглядової ради ПАТ КБ Приватбанк Олексій Мартинов.

Як відомо, Приватбанк виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ «Боріваж» в розмірі майже 3 млрд 556 млн грн, проте аукціоном було передбачено зниження вартості лоту до 2 млрд грн.

Зазначимо, що у 2015 році компанія PricewaterhouseCoopers оцінила порт «Боріваж» в $340 млн. Експерти ринку вважають, що на сьогодні його вартість не впала, а навпаки збільшилась у зв'язку із критичною важливістю експорту зерна для України під час війни.

«Враховуючи, що сам майновий комплект «Боріваж» наразі переданий в іпотеку очевидно пов'язаній компанії з Ігорем Коломойським та Генадієм Боголюбовим – «Термінал «Боріваж, то це на 100% спільна оборудка в інтересах цих це олігархів. Таким чином, Тігіпко С.Л. допомагає колишнім власникам Приватбанку», – заявив Мартинов.

За його словами, через такі дії будуть нівельовані негативні наслідки, пов’язані з майбутнім рішенням Високого Суду Англії у справі за позовом Приватбанку про компенсацію збитків за виведені активи, які оцінюються у $1,951 млрд, а з відсотками – $4,2 млрд.

«Мало того, що Коломойський І.В. і Боголюбов Г.Б викупили свої ж кредити зі знижкою понад 3 млрд грн, на додачу вони перестануть бути офіційними власниками порту, що дозволить уникнути накладення стягнення на порт», – пише Мартинов.

Він нагадав, що Тігіпко раніше вже проводив подібну аферу з «Ленінською кузнею 2», приховуючи активи тодішнього президента Петра Порошенка, а тепер допоміг Боголюбову та Коломойському.

Теги: Приватбанк

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