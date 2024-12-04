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Відкриття картки «Національний кешбек»: що треба знати клієнтам «ПриватБанку»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відкриття картки «Національний кешбек»: що треба знати клієнтам «ПриватБанку»
фото з відкритих джерел

Гороховський опублікував скріншот з банківського договору щодо відкриття картки нацкешбеку

Клієнти «ПриватБанку» при відкритті картки «Національний кешбек» автоматично дають згоду на розкриття власної банківської таємниці. Про це заявив співзасновник Monobank Гороховський. Він каже, що інші банки так не роблять. 

«Якщо ви відкрили картку «Національний кешбек» в Приваті, то вам не завадить дізнатися, на що ви погодилися.  Покажіть це знайомим Ще не запізно це виправити – інші банки таке не роблять», - написав Гороховський. 

З повним текстом договору можна ознайомитись за посиланням

Клієнти «ПриватБанку» при відкритті картки «Національний кешбек» автоматично дають згоду на розкриття власної банківської таємниці
Клієнти «ПриватБанку» при відкритті картки «Національний кешбек» автоматично дають згоду на розкриття власної банківської таємниці
фото: Олег Гороховський

Співзасновник monobank Олег Гороховський розкритикував ПриватБанк за нібито розкриття даних платіжних операцій при оформленні картки «Національний кешбек»

За словами Горохольського, клієнти «ПриватБанку» при відкритті картки «Національний кешбек» автоматично дають згоду на розкриття власної банківської таємниці
За словами Горохольського, клієнти «ПриватБанку» при відкритті картки «Національний кешбек» автоматично дають згоду на розкриття власної банківської таємниці
скріншот допису

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту «Зимової єПідтримки». Зокрема, уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

Як повідомлялося раніше, Міністерство економіки розробляє механізм отримання виплат «єПідтримки» через відділення «Укрпошти» для українців, які не мають доступу до «Дії». Ці кошти не будуть оподатковуватися.

До слова, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала. 

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Теги: Україна Приватбанк

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