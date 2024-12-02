Соратники Порошенка закликають українців одуматися і не хапати «тисячу Зеленського»

Вікторія Сюмар: «Логічно: отримати ці кошти і задонатити на ЗСУ. Та це відмова від банківської таємниці, та дозвіл на аналітику за всіма платіжними картами»

Нардепи від «Євросолідарності» синхронно виступили у соцмережі з твердженням про те, що влада через запровадження національного кешбеку і виплату допомоги у розмірі тисячі гривень «збирає інформацію для майбутніх виборів»

Народні депутати від партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» сьогодні, 2 грудня, одночасно опублікували у соцмережах дописи про ризики отримання «тисячі Зеленського». Так, за їхніми словами, коли громадянин оформлює заявку на отримання грошової допомоги, то дає дозвіл на розкриття банківської таємниці, а відповідно державні органи «зможуть відстежувати усі витрати на всіх рахунках».

Народний депутат Володимир Ар'єв написав, що «небезпека» починається ще з оформлення картки Національного кешбеку.

«Для отримання тисячі від вас вимагають відкрити картку Національний кешбек. До програми Кешбек ви можете приєднатись лише якщо надасте дозвіл на передачу даних про всі покупки. У постанові Кабінету міністрів 952 від 20.08.2024 про Національний Кешбек чітко вказана ця умова – надати номери поточних рахунків для «аналізу» і надати дозвіл на передачу інформації про платіжні операції з ваших карток», – написав Ар'єв.

За словами депутата, якщо ці пункти «не налякали нікого», то перед підписанням заяви до банку про оформлення участі у програмі варто прочитати угоду. «Я взяв текст з угоди, яку пропонує Приватбанк: з підписанням заяви ви даєте дозвіл на повний контроль над всіма своїми витратами і добровільно розкриваєте банківську таємницю державним органам», – вважає політик.

«Отже, якщо ви готові надати державі повний контроль над своїми грошима за тисячу гривень – тоді зголошуйтесь. На мою думку, «кешбек» недостатньо впорався із завданням взяти громадян під повний фінансовий контроль. Тоді у Зеленського і вигадали цю тисячу – гарантована шара, на яку багато хто клюне. А на «технічні» деталі ніхто увагу не зверне, ще й подякують», – підсумував нардеп.

Нардепка Вікторія Сюмар у тому ж дусі зазначила, що це «логічно: отримати ці кошти і задонатити на ЗСУ», водночас також застерегла, що це «відмова від банківської таємниці, та дозвіл на аналітику за всіма платіжними картами».

«Варто памʼятати, що ми живемо в світі штучного інтелекту та біг дати, яка аналізує кожен ваш крок. Тепер такими величезними масивами даними буде володіти і держава. Або точніше – українські чиновники можновладці. Враховуючи можливості ШІ для їх обробки, про вас знатимуть все і трохи більше. Лишається лише сподіватися, що держава не використає ці дані для того, аби потім вас «обробляти», наприклад дуже точковим таргетінгом потрібної політичної інформації в соцмережах, враховуючи такі кути подачі інформації, що базуватимуться на ваших цінностях і пріоритетах», – написала Сюмар.

Політикиня додала, що це буде «дуже вагомим чинником на наступних виборах, що розуміє ще не так багато людей».

Також цю теорію розповсюдила й Ірина Геращенко. Скриншоти-підтвердження політикиня прикріпила зі сторінки Володимира Арʼєва.

«Варто знати: якщо берете тисячу – обовʼязково даєте дозвіл на розкриття банківської таємниці. Різні державні органи зможуть відстежувати всі видатки і переміщення коштів на всіх ваших рахунках. Варто усвідомлювати, що в епоху ШІ аналіз всіх ваших витрат дає повний портрет споживача. І виборця, – визначаючи сферу інтересів, пріоритети і захоплення. Навіщо державі і владі все це знати? Нинішня влада технологічно вміє робити тільки одне – маніпулювати зі свідомістю громадян. Й хто знає, як вона використає все це перед виборами», – написала нардепка.

Геращенко додала, влада нібито збрехала українцям, що це кошти партнерів, адже «мільярди забирали з гуманітарного розмінування в аграрному секторі».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вже понад 1 млн 100 тис. українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової підтримки й анонсував інші програми підтримки цієї зими й протягом наступного року.

Як відомо, від 1 грудня, можна отримати 1 000 грн «зимової єПідтримки» в «Дії». Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як подати заяву та куди можна витратити кошти.