Справа Коломойського: Верховний суд визначив долю Приватбанку

Розгляд справи щодо націоналізації Приватбанку в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років

Банк не повернуть Ігорю Коломойському

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments Ltd. Про це йдеться на сайті Приватбанку.

Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років. Позивачі Ігор Коломойський, якому до націоналізації Приватбанку належало 41,6572% акцій банку, та компанія Triantal, зареєстрована на Кіпрі і повʼязана з ексвласниками, якій належало 16,8176%, намагалися оскаржити договір придбання акцій банку державою та повернути собі акції банку.

«Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним. Справу закрито у відповідності до приписів чинного законодавства України щодо неможливості повернення акцій банку колишнім власникам», – зазначила член Правління з питань реорганізації та проблемних активів Приватбанку Солвіта Деглава.

Нагадаємо, нещодавно у справі за фактом відмивання майже 6 млрд грн коштів Приватбанку з'явився новий поворот. Ігор Коломойський заявив, що виведення грошей з банку відбувалося без його відома.

Раніше Північний апеляційний господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення Приватбанку олігарху Ігорю Коломойському та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

До слова, олігарху Ігорю Коломойському правоохоронці повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.