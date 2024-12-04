«Нацкешбек»: Приватбанк прокоментував інформацію про розкриття банківської таємниці

Приватбанк пригрозив позовом до суду співзасновнику monobank

Приватбанк діє виключно в межах законодавства, передаючи інформацію щодо клієнтських операцій для нарахування кешбеку. Про це повідомила пресслужба банку.

«Ми розуміємо занепокоєння з приводу умов договору про відкриття карткового рахунку «Національний кешбек». І поділяємо прикрість у зв’язку з таким перекручуванням умов важливої для держави ініціативи «Національний кешбек». Хочемо запевнити, наш банк діє виключно в межах визначених нормативно-правовими актами та дані, які передаються, використовуються виключно для розрахунку та нарахування кешбеку», – йдеться у повідомленні.

Як заявляє пресслужба, банк дбає про безпеку банківської таємниці та персональних даних своїх клієнтів та діє згідно із законом. Українське законодавство вимагає підписання письмового дозволу на розкриття банківської таємниці від кожного користувача перед відкриттям рахунку «Національний кешбек».

«Приватбанк, як і всі учасники програми «Національний кешбек», передає виключно інформацію щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів. Передача цих даних передбачена постановою Кабміну № 952 від 20 серпня 2024 року. Будь-які інші операції чи дані клієнтів не розголошуються», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба опублікувала заяву через те, що співзасновник monobank Олег Гороховський раніше розкритикував Приватбанк за розкриття даних платіжних операцій при оформленні картки «Національний кешбек».

«Маємо надію, що усі банки-учасники програми «Національний кешбек» також будуть чесними перед своїми клієнтами, надаючи інформацію про умови прозоро і розгорнуто. Банк залишає за собою право звернутися до компетентних органів для захисту своєї ділової репутації», – додає пресслужба.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту «Зимової єПідтримки». Зокрема, уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

Як повідомлялося, з 1 грудня, можна отримати 1 000 грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Витратити кошти можна до кінця 2025 року.

До слова, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.