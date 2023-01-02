Українська металургія повинна отримати підтримку від держави – глава «Укркольормет»
Україна обвалилася у світовому рейтингу виробників сталі: як це змінити
Україна втратила значні позиції на світовому ринку сталі, і держава має докласти зусиль, щоб допомогти металургійній галузі вийти з кризи. Про це заявив екс-заступник міністра промислової політики, Голова Ради директорів Об’єднання «Укркольормет» Сергій Грищенко.
«За підсумками 11 місяців 2022 року, за рейтингом Світової сталеплавильної асоціації (WSA) Україна перебуває на 24 місці у світі по обсягах виплавки сталі. Для розуміння: у 2007 року, напередодні масштабної світової економічної кризи, ми посідали 7 місце, тобто входили до першої десятки!», – нагадав Грищенко.
Причини кризи у ГМК очевидні – війна, зруйновані комбінати «Азовсталь» та «Ім. Ілліча» у м. Маріуполі, вимушене скорочення виробництва. Але як тільки війна закінчиться, держава має розпочати системну роботу з відновлення ГМК, і над цим треба замислюватись уже сьогодні, переконаний експерт.
«Має бути розроблена «Програма відродження гірничо-металургійного комплексу України», яка буде орієнтуватися не просто на відновлення зруйнованого війною, а й враховувати всі новітні досягнення світової металургії, бути орієнтованою на світові та європейські стандарти та випуск високоякісної продукції. На багатьох підприємствах ці питання тим чи іншим способом успішно вирішувалися: проводилася робота з технічного переозброєння та модернізації, українські вчені робили напрацювання. Це все треба звести докупи», – пояснив Грищенко.
За його словами, своє місце у відновленні галузі також має зайняти забезпечення металом оборонно-промислового комплексу – адже це питання стратегічної безпеки нашої країни. Крім того, влада має створити спеціальний орган, який займатиметься питаннями промисловості.
«Також для відродження ГМК важливою є наявність відповідного інвестиційного клімату – для залучення закордонних інвестицій у оновлення, технічне переозброєння та модернізацію. Тут необхідно розробити пріоритетні напрями інвестування у відродження ГМК, та систему певних гарантій та пільг потенційним інвесторам з боку держави», – підкреслив експерт.
Нагадаємо, раніше ГМК Центр опублікував дослідження, згідно з яким за час війни у ГМК зафіксоване падіння виробництва на 70% та повна втрата 40% виробничих потужностей. Це робить галузь найбільш постраждалою в Україні. При цьому гірничо-металургійний комплекс – це одна з бюджетоутворюючих галузей, і за умови надання допомоги від держави, він може стати драйвером української економіки.
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