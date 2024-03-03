В Україні підскочили ціни на популярний овоч

Навіть після подорожчання наразі капуста в Україні коштує в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці лютого 2023 року

Українські виробники пропонують до продажу білоголову капусту по 8-12 грн/кг

В Україні зростає вартість білокачанної капусти, ціни піднялися на 26%. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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«Сьогодні представники оптових компаній відзначають нестачу капусти на ринку, що на тлі стабільно високої активності покупців і є основною причиною зростання цін в даному сегменті», – зазначають аналітики.

Українські виробники пропонують до продажу білоголову капусту по 8-12 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж тижнем раніше.

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«Варто зазначити, що українські виробники позитивну цінову тенденцію пов’язують насамперед із сезонним фактором. Крім того, пропозиція некондиційної капусти, яка раніше чинила негативний вплив на формування цінового рівня, помітно скоротилася, що також сприяє подорожчанню в сегменті білоголової капусти», – пишуть аналітики.

EastFruit зазначає, що навіть після подорожчання наразі капуста в Україні коштує в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці лютого 2023 року. При цьому, експерти не виключають, що фермери будуть і далі робити спроби підвищити ціни, оскільки запаси якісної білоголової капусти в сховищах місцевих господарств продовжують скорочуватися.

Нагадаємо, що раніше відновилася тенденція зростання цін на буряк. Причиною стало підвищення попиту та пожвавлення торгової активності в цьому сегменті.

До слова, цибуля підскочить у ціні. Картопля теж стане дорожчою, ніж зараз – її продаватимуть за ціною щонайменше 36 грн за кілограм.

Також в Україні стрімко знижуються ціни на моркву. Станом на 8 лютого аграрії були готові відвантажувати моркву за ціною 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), що в середньому на 17% нижче, ніж тиждень тому.