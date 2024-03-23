В Україні зросли ціни на імпортні помідори: скільки коштують

З наступного тижня в Україні очікується збільшення поставок томату з Туреччини, що дасть змогу зняти напругу і стабілізувати цінову ситуацію

З початку поточного тижня на внутрішньому ринку України помітно скоротилася пропозиція помідорів, внаслідок чого продавці змогли дещо підвищити ціну на цю продукцію. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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«Таку цінову тенденцію експерти проєкту пояснюють скороченням пропозиції на ринку імпортних томатів, зокрема виробництва Туреччини, що пов’язано зі зниженням обсягів імпорту з цієї країни через несприятливі погодні умови», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що сьогодні імпортні помідори в Україні коштують в діапазоні 78-90 грн/кг ($1,99-2,30/кг), що в середньому на 11% дорожче, якщо порівнювати з минулим робочим тижнем.

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«Тижнем раніше імпортери та оптові компанії були зосереджені на розпродажі томатів, які вони закупили ще на початку місяця, але не змогли реалізувати в заплановані терміни. При цьому свіжі поставки на український ринок минулого тижня здійснювалися в мінімальних обсягах. Таким чином, уже цього тижня в Україні виник дефіцит тепличних томатів, що й дало змогу імпортерам підвищити ціни», – йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують, що вже з наступного тижня в Україні очікується збільшення поставок томату з Туреччини, що дасть змогу зняти напругу і стабілізувати цінову ситуацію.

Раніше стало відомо, що зростає вартість білокачанної капусти, ціни піднялися на 26%.

До слова, цибуля підскочить у ціні. Картопля теж стане дорожчою, ніж зараз – її продаватимуть за ціною щонайменше 36 грн за кілограм.

Також в Україні стрімко знижуються ціни на моркву. Станом на 8 лютого аграрії були готові відвантажувати моркву за ціною 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), що в середньому на 17% нижче, ніж тиждень тому.