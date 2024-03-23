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В Україні зросли ціни на імпортні помідори: скільки коштують

Наталія Порощук
glavcom.ua
В Україні зросли ціни на імпортні помідори: скільки коштують
Імпортні помідори в Україні коштують в діапазоні 78-90 грн/кг
фото з відкритих джерел

З наступного тижня в Україні очікується збільшення поставок томату з Туреччини, що дасть змогу зняти напругу і стабілізувати цінову ситуацію

З початку поточного тижня на внутрішньому ринку України помітно скоротилася пропозиція помідорів, внаслідок чого продавці змогли дещо підвищити ціну на цю продукцію. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

«Таку цінову тенденцію експерти проєкту пояснюють скороченням пропозиції на ринку імпортних томатів, зокрема виробництва Туреччини, що пов’язано зі зниженням обсягів імпорту з цієї країни через несприятливі погодні умови», – йдеться у повідомленні.

В Україні зросли ціни на імпортні помідори: скільки коштують фото 1
Інфографіка: east-fruit.com

Аналітики зазначають, що сьогодні імпортні помідори в Україні коштують в діапазоні 78-90 грн/кг ($1,99-2,30/кг), що в середньому на 11% дорожче, якщо порівнювати з минулим робочим тижнем.

«Тижнем раніше імпортери та оптові компанії були зосереджені на розпродажі томатів, які вони закупили ще на початку місяця, але не змогли реалізувати в заплановані терміни. При цьому свіжі поставки на український ринок минулого тижня здійснювалися в мінімальних обсягах. Таким чином, уже цього тижня в Україні виник дефіцит тепличних томатів, що й дало змогу імпортерам підвищити ціни», – йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують, що вже з наступного тижня в Україні очікується збільшення поставок томату з Туреччини, що дасть змогу зняти напругу і стабілізувати цінову ситуацію.

Раніше стало відомо, що зростає вартість білокачанної капусти, ціни піднялися на 26%.

До слова, цибуля підскочить у ціні. Картопля теж стане дорожчою, ніж зараз – її продаватимуть за ціною щонайменше 36 грн за кілограм.

Також в Україні стрімко знижуються ціни на моркву. Станом на 8 лютого аграрії були готові відвантажувати моркву за ціною 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), що в середньому на 17% нижче, ніж тиждень тому. 

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Теги: українці Україна магазин ціни овочі

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