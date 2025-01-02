Спростить експорт фруктів та овочів. У 2025 році в Україні запрацює система e-Phyto

Впровадження системи e–Phyto спростить українським компаніям експорт фруктів, овочів та іншої сільськогосподарської продукції, що потребує фітосанітарної сертифікації

У першій половині 2025 року Україна планує розпочати використання міжнародної системи електронного обміну фітосанітарними сертифікатами e–Phyto. Про це повідомляє EastFruit.

У повідомленні йдеться, що наразі система проходить фінальне тестування.

Що таке e-Phyto?

e–Phyto означає «електронний фітосанітарний сертифікат». Це цифровий еквівалент традиційного паперового фітосанітарного сертифіката, який використовується для підтвердження того, що рослини або рослинна продукція вільні від шкідників і хвороб.

Впровадження цієї системи також знизить витрати на імпорт, що принесе користь як споживачам, так і представникам продуктової торгівлі.

Країни, які вже використовують e–Phyto протягом кількох років, повідомляють про позитивний вплив цієї системи на збільшення обсягів торгівлі, зниження витрат і корупції, а також зменшення ризиків поширення небезпечних шкідників і хвороб.

«Основні ринки України для свіжої плодоовочевої продукції в ЄС підключені до e–Phyto, що є чудовою новиною для експортерів та імпортерів. Інші активні торгові партнери, які використовують e–Phyto, включають Узбекистан, Азербайджан та Індію. Крім того, всі основні постачальники бананів в Україну можуть видавати сертифікати e–Phyto. Повний список країн, які використовують e–Phyto, можна знайти тут», - йдеться у повідомленні.

Система e–Phyto була розроблена Міжнародною конвенцією із захисту рослин (IPPC), яка є частиною Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Мета IPPC полягає в модернізації та спрощенні процесу видачі та обміну фітосанітарними сертифікатами, роблячи міжнародну торгівлю рослинами та рослинною продукцією більш ефективною та безпечною.

Компоненти рішення e-Phyto

Центральний сервер (Hub): Забезпечує передачу електронних фітосанітарних сертифікатів між Національними організаціями із захисту рослин (NPPO). Може підключатися до національних електронних систем або використовувати Генеричну національну систему ePhyto (GeNS).

Генерична національна система ePhyto (GeNS): Веб-система, яка дозволяє країнам, що не мають власних електронних систем, створювати, відправляти та отримувати ePhyto.

Гармонізація: Структура та передача ePhyto слідують стандартизованому формату, забезпечуючи узгодженість і надійність.

Переваги e-Phyto

Безпека: Використовує цифрові підписи та шифрування для захисту конфіденційної інформації, запобігаючи шахрайству та забезпечуючи автентичність.

Ефективність: Прискорює процес видачі та обміну сертифікатами, роблячи торгівлю швидшою та дешевшою.

Відстежуваність: Забезпечує повний аудит усіх транзакцій, дозволяючи відстежувати переміщення рослин і рослинної продукції.

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