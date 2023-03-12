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У лютому зменшився рівень розрахунків перед зеленою генерацією

Христина Жиренко
glavcom.ua
У лютому зменшився рівень розрахунків перед зеленою генерацією

Станом на кінець лютого борг «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» становить 14,1 млрд грн

З початку 2023 року інвестори в зелену енергетику отримали 3,3 млрд гривень коштів за вироблену ними електроенергію.

Про це йдеться у звіті Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА).

«У січні ДП «Гарантований покупець» здійснило виплати виробникам з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) на рівні 91% за «зеленим» тарифом. Однак у лютому цей рівень знизився до 54,5%», – йдеться в ньому.

В ЄУЕА зазначили, що з початку 2023 року виробникам електроенергії з ВДЕ було перераховано 3,3 млрд грн.

Тоді як станом на кінець лютого борг «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» становить 14,1 млрд грн.

Як повідомлялося, держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину виробленої у 2022 році електрики.

Теги: енергетика альтернативна енергетика

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