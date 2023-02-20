Зелена енергетика допомогла подолати нестачу потужності в енергосистемі – «Укренерго»

Наразі зелені електростанції працюють уже зранку, частково беручи участь у покритті ранкового піку споживання

Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній і наразі не прогнозується, зокрема й завдяки активній роботі підприємств зеленої енергетики протягом світлового дня, йдеться в повідомленні «Укренерго».

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«Через сприятливі погодні умови та поступове зростання світлового дня збільшилась робота електростанцій з ВДЕ, потужності яких працюють переважно у денні години», – повідомили в держкомпанії. Зазначається, що наразі зелені електростанції працюють уже зранку, частково беручи участь у покритті ранкового піку споживання.

«Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень в результаті стабілізації електропостачання в країні», – уточнили в «Укренерго».

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Як повідомлялося, держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році. На початку лютого інвестори в зелену енергетику закликали Зеленського, народних депутатів України та уряд врятувати галузь і якнайшвидше вирішити проблеми виплати боргів та своєчасності розрахунків, які накопичувались протягом останніх років, і від вирішення яких залежить подальший розвиток ВДЕ в Україні і анонсований урядом «зелений» енергетичний перехід.