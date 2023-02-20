Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Зелена енергетика допомогла подолати нестачу потужності в енергосистемі – «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Зелена енергетика допомогла подолати нестачу потужності в енергосистемі – «Укренерго»
Зелена енергетика – майбутнє людства
фото: Голос України

Наразі зелені електростанції працюють уже зранку, частково беручи участь у покритті ранкового піку споживання

Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній і наразі не прогнозується, зокрема й завдяки активній роботі підприємств зеленої енергетики протягом світлового дня, йдеться в повідомленні «Укренерго».

«Через сприятливі погодні умови та поступове зростання світлового дня збільшилась робота електростанцій з ВДЕ, потужності яких працюють переважно у денні години», – повідомили в держкомпанії. Зазначається, що наразі зелені електростанції працюють уже зранку, частково беручи участь у покритті ранкового піку споживання.

«Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень в результаті стабілізації електропостачання в країні», – уточнили в «Укренерго».

Зелена енергетика допомогла подолати нестачу потужності в енергосистемі – «Укренерго» фото 1

Як повідомлялося, держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році. На початку лютого інвестори в зелену енергетику закликали Зеленського, народних депутатів України та уряд врятувати галузь і якнайшвидше вирішити проблеми виплати боргів та своєчасності розрахунків, які накопичувались протягом останніх років, і від вирішення яких залежить подальший розвиток ВДЕ в Україні і анонсований урядом «зелений» енергетичний перехід.

Теги: енергетика імпорт робота Укренерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія намагається нав'язати українцям стереотип про поганих багатіїв
Українців атакували пропагандою класової ненависті
17 лютого, 16:23
Українські енергетики змогли втримати інфраструктуру країни в робочому стані
Дефіцит електрики може зберігатись і наступної зими, якщо не покращити фінансовий стан енергетики – «Центр Разумкова»
16 лютого, 18:41
Алюміній, що поставляється з Росії, становить близько 10% від загального обсягу імпорту США
США готують економічний «сюрприз» РФ на річницю вторгнення
6 лютого, 17:32
Енергетична тривога. ДТЕК повідомив мешканцям столиці та області гарну новину
Енергетична тривога. ДТЕК повідомив мешканцям столиці та області гарну новину
4 лютого, 22:18
Думати розумом, а не серцем – перша засада народу, що хоче бути самостійним
Чого нам бракує, українці?
1 лютого, 19:09
Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання
В енергосистемі виник значний дефіцит через похолодання – «Укренерго»
31 сiчня, 11:33
Росіяни продовжують нищити інфраструктуру України
75% теплової генерації України необхідно відновлювати після ракетних обстрілів, – ДТЕК
26 сiчня, 22:19
«Укренерго» повідомило, які графіки відключення світла діятимуть сьогодні в областях
«Укренерго» повідомило, які графіки відключення світла діятимуть сьогодні в областях
25 сiчня, 11:16
Гендиректор Yasno розповів, як відбувається розподіл електроенергії у Києві
Гендиректор Yasno розповів, як відбувається розподіл електроенергії у Києві
24 сiчня, 08:22

Новини

Зелена енергетика допомогла подолати нестачу потужності в енергосистемі – «Укренерго»
Зелена енергетика допомогла подолати нестачу потужності в енергосистемі – «Укренерго»
Росія заблокувала ротацію персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС. Заява українських дипломатів
Росія заблокувала ротацію персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС. Заява українських дипломатів
Світло в Україні: енергетики дали позитивний прогноз
Світло в Україні: енергетики дали позитивний прогноз
Зелена енергетика мінімізує блекаути – Зеленський
Зелена енергетика мінімізує блекаути – Зеленський
Франція почала суперечку з Німеччиною та Іспанією через атомну енергію
Франція почала суперечку з Німеччиною та Іспанією через атомну енергію
Іноземні інвестори просять Зеленського запобігти банкрутству зеленої енергетики України
Іноземні інвестори просять Зеленського запобігти банкрутству зеленої енергетики України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Росія спробує зірвати візит Байдена у Європу: розвідка повідомила, як саме
13K
Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію
11K
ООН відновила виплати біженцям: як отримати
11K
Путін став учасником карнавалу в Італії: відео, яке зібрало понад 2 млн переглядів
9912
У всьому винен Байден. У столиці переполох: дороги заблоковані (фото, відео)
8329
Річниця вторгнення. П’ята колона Кремля діє на випередження

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту