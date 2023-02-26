«Зелена» енергетика допомогла зменшити обмеження електропостачання в Одесі – обленерго

В Одесі та Одеському районі вітрова генерація дозволяє отримувати додаткову електроенергію при мережевих обмеженнях

Альтернативна енергетика дає змогу отримувати додаткову електроенергію при мережевих обмеженнях

Одеса змогла отримати додаткову електроенергію завдяки великій кількості сонячних та вітрових електростанцій в області, заявив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

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«В Одеській області дуже багато сонячних електростанцій. Є вітрові електростанції і саме ці об’єкти генерації допомагають нам отримувати додаткові мегават/години, які розподіляються між клієнтами у цьому нашому одеському енерговузлі», – сказав він.

Григор’єв зазначив, що саме в Одесі та Одеському районі вітрова генерація дозволяє отримувати додаткову електроенергію при мережевих обмеженнях.

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Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.