Україна відкриває великі можливості для міжнародних інвесторів в енергетиці

Іноземні інвестори мають скористатися фінансовими перевагами енергосектору України – глава ДТЕК

Іноземні інвестори вже зараз можуть скористатися фінансовими перевагами енергетичного сектору України. Про це в своїй колонці для The Kyiv Independent написав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Він розповів, що попри війну ДТЕК продовжує інвестувати в українську енергетику. «Безперервні атаки змушують нас відновлювати існуючу інфраструктуру, одночасно прискорюючи будівництво нової й міцнішої для нейтралізації загрози з боку росії», – наголосив очільник ДТЕК.

Зараз компанія закінчує будівництво найбільшої в Україні вітроелектростанції (ВЕС) і одразу після цього розпочне будівництво ще більшої ВЕС.

Тімченко додав, що іноземні інвестори також можуть скористатися сильними сторонами енергетичної галузі України.

Зокрема, Україна може запропонувати іноземним інвесторам найбільші газові сховища на континенті та другі за обсягами запаси газу.

Також в Україні є значний потенціал для швидкого збільшення обсягів вітрової та сонячної генерації, що забезпечить важливе джерело низьковуглецевої енергії в наступному десятилітті.

«Для інвесторів та іноземних урядів фінансові та стратегічні переваги енергетичного сектору України не лише очевидні. Ними також можна скористатися вже сьогодні», - підсумував Тімченко.

Раніше він заявляв, що зараз інвестиції в Україну – це інвестиції в енергобезпеку Європи.